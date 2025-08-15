पीएम मोदी के GST पर ऐलान के बाद वित्त मंत्रालय ने उठाया बड़ा कदम, दो स्लैब सिस्टम का प्रस्ताव पेश

अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए पहचाने गए प्रमुख क्षेत्रों में समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से आम आदमी, महिलाओं, छात्रों, मध्यम वर्ग और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए टैक्स रेट को उचित बनाना शामिल है। इन प्रस्तावों में आम आदमी के लिए जरूरी वस्तुओं पर टैक्स कम करना शामिल है। सरकार का मानना है कि इससे सामर्थ्य में वृद्धि होगी, उपभोग को बढ़ावा मिलेगा और लोगों तक वस्तुओं की पहुंच आसान होगी।