बिहार चुनाव के बाद कर्नाटक में होगा खेला! बदल जाएगा सीएम; BJP नेता ने किया बड़ा दावा

कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बिहार चुनाव के बाद कर्नाटक में कांग्रेस में खेला होगा और मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है। इस दौरान उन्होंने सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच सत्ता को लेकर तनातनी का भी इशारा किया। बीजेपी नेता ने कांग्रेस विधायकों द्वारा सीएम बदलने को लेकर दिए गए बयानों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक लगातार नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रहे हैं।