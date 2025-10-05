Patrika LogoSwitch to English

बिहार चुनाव के बाद कर्नाटक में होगा खेला! बदल जाएगा सीएम; BJP नेता ने किया बड़ा दावा

Karnataka Politics: बीजेपी नेता विजयेंद्र ने कहा- कांग्रेस में भ्रम की स्थिति है। पार्टी के कई विधायक लगातार नेतृत्व परिवर्तन को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं।

2 min read

बैंगलोर

image

Ashib Khan

Oct 05, 2025

डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और सीएम सिद्धारमैया (Photo-IANS)

कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बिहार चुनाव के बाद कर्नाटक में कांग्रेस में खेला होगा और मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है। इस दौरान उन्होंने सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच सत्ता को लेकर तनातनी का भी इशारा किया। बीजेपी नेता ने कांग्रेस विधायकों द्वारा सीएम बदलने को लेकर दिए गए बयानों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक लगातार नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रहे हैं।

कांग्रेस में भ्रम की स्थिति

बीजेपी नेता विजयेंद्र ने कहा- कांग्रेस में भ्रम की स्थिति है। पार्टी के कई विधायक लगातार नेतृत्व परिवर्तन को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं सिद्धारमैया कुछ जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं। आपने दो महीने पहले मैसूर में उनका शक्ति प्रदर्शन देखा होगा, वह अपनी ताकत दिखा रहे हैं। 

बिहार चुनाव के बाद होंगे राजनीतिक बदलाव

बीजेपी अध्यक्ष ने यह भी दावा किया कि बिहार चुनाव के बाद में सिद्धारमैया सरकार में बदलाव होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अपने नेताओं को सीएम बदलने पर बयान नहीं देने को कहा है और बताया कि इस मामले में पार्टी हाईकमान फैसला लेगा। बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस में यह कोई भी नहीं कहा जा रहा है कि नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब है कि बिहार चुनाव के बाद बदलाव देखने को मिल सकता है।

कांग्रेस विधायक कर रहे बयानबाजी

बता दें कि कांग्रेस के विधायकों द्वारा कई बार डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को सीएम बनाने की मांग की जा चुकी है। हाल ही में कांग्रेस विधायक एचडी रंगनाथ ने कहा था कि वे अपने राजनीतिक गुरु डीके शिवकुमार को सीएम की कुर्सी पर बैठते हुए देखना चाहते हैं। कांग्रेस विधायक के बयान के बाद सीएम सिद्धारमैया ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि वह सीएम के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। 

डिप्टी सीएम ने नेताओं को दी वार्निंग

हालांकि नेतृत्व परिवर्तन को लेकर लगातार की जा रही बयानबाजी को लेकर डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने अपने नेताओं को वार्निंग दी थी। उन्होंने कहा- सीएम सिद्धारमैया और हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सीएम पद को लेकर नेता बयानबाजी करने से बचे। उन्होंने कहा कि हम पार्टी हाईकमान के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। 

कारण बताओ नोटिस हो चुका है जारी

बता दें कि पहले सीएम पद को लेकर बयानबाजी करने पर पार्टी हाईकमान ने कई कांग्रेस नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था। 

image

Hindi News / National News / बिहार चुनाव के बाद कर्नाटक में होगा खेला! बदल जाएगा सीएम; BJP नेता ने किया बड़ा दावा

