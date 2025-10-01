Karnataka Congress में फिर कलह! विधायक एचडी रंगनाथ बोले- डीके शिवकुमार को CM के रूप में देखना चाहता हूं

बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब डीके शिवकुमार को सीएम बनाने की मांग हुई है। इससे पहले भी कई कांग्रेस विधायक शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर चुके हैं। मांड्या के पूर्व सांसद एल.आर. शिवराम गौड़ा ने भी कहा- शिवकुमार के भविष्य को लेकर कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसका फैसला पार्टी हाईकमान को करना चाहिए। हाईकमान जानता है कि कब और क्या करना चाहिए तथा मुख्यमंत्री और डीके शिवकुमार के साथ मिलकर पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है।