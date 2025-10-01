Karnataka Congress में फिर कलह! विधायक एचडी रंगनाथ बोले- डीके शिवकुमार को CM के रूप में देखना चाहता हूं

कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया (Photo- x/Siddaramaiah)
कर्नाटक में कांग्रेस विधायक एचडी रंगनाथ ने कहा- वह अपने राजनीतिक गुरु डीके शिवकुमार को एक दिन सीएम की कुर्सी पर बैठते देखना चाहते है। विधायक के बयान के बाद प्रदेश में एक बार फिर सीएम पद के बदलाव को लेकर बहस छिड़ गई है। हालांकि रंगनाथ के बयान के बाद सीएम सिद्धारमैया ने भी प्रतिक्रिया दी है। सिद्धारमैया ने कहा कि वह सीएम के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करेंगे।
कांग्रेस विधायक एचडी रंगनाथ ने कहा कि मेरे राजनीतिक गुरु डीके शिवकुमार हैं। हमने देखा है कि उन्होंने कैसे समाज सेवा की, प्रशासनिक कौशल हासिल किया और विकास कार्य किए। आज हर नेता कहता है कांग्रेस को 140 सीटें उनके प्रयासों से मिलीं। इसलिए पार्टी आलाकमान को उनके लिए उचित स्थान और मान्यता तय करनी चाहिए।
उन्होंने कांग्रेस आलाकमान से कार्यकर्ताओं और प्रदेश के मतदाताओं की इच्छा को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की अपील की है। बता दें कि जब उनसे पूछा गया कि ऐसा कब होगा, तो रंगनाथ ने कहा- वह ऐसी भविष्यवाणियां करने के लिए बहुत छोटे हैं और यह निर्णय हाईकमान को लेना है।
विधायक ने आगे कहा- हमारे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य की गरीब जनता को ध्यान में रखते हुए पांच गारंटी पेश की हैं, जो देश के लिए आदर्श है, लेकिन आने वाले दिनों में डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनेंगे।
बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब डीके शिवकुमार को सीएम बनाने की मांग हुई है। इससे पहले भी कई कांग्रेस विधायक शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर चुके हैं। मांड्या के पूर्व सांसद एल.आर. शिवराम गौड़ा ने भी कहा- शिवकुमार के भविष्य को लेकर कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसका फैसला पार्टी हाईकमान को करना चाहिए। हाईकमान जानता है कि कब और क्या करना चाहिए तथा मुख्यमंत्री और डीके शिवकुमार के साथ मिलकर पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है।
कर्नाटक में सीएम बदलने के बारे में सार्वजनिक रूप से बोलने के खिलाफ पार्टी नेतृत्व द्वारा कार्यकर्ताओं को कड़ी चेतावनी दी गई थी। कई नेताओं को इस तरह की टिप्पणी करने पर पहले ही कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है।
