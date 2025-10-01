Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Karnataka Congress में फिर कलह! विधायक एचडी रंगनाथ बोले- डीके शिवकुमार को CM के रूप में देखना चाहता हूं

कांग्रेस विधायक रंगनाथ ने कहा- आज हर नेता कहता है कि कांग्रेस को 140 सीटें डीके शिवकुमार के प्रयासों से मिलीं। इसलिए पार्टी आलाकमान को उनके लिए उचित स्थान और मान्यता तय करनी चाहिए।

2 min read

बैंगलोर

image

Ashib Khan

Oct 01, 2025

कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया (Photo- x/Siddaramaiah)

कर्नाटक में कांग्रेस विधायक एचडी रंगनाथ ने कहा- वह अपने राजनीतिक गुरु डीके शिवकुमार को एक दिन सीएम की कुर्सी पर बैठते देखना चाहते है। विधायक के बयान के बाद प्रदेश में एक बार फिर सीएम पद के बदलाव को लेकर बहस छिड़ गई है। हालांकि रंगनाथ के बयान के बाद सीएम सिद्धारमैया ने भी प्रतिक्रिया दी है। सिद्धारमैया ने कहा कि वह सीएम के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करेंगे।

कांग्रेस विधायक रंगनाथ ने क्या कहा

कांग्रेस विधायक एचडी रंगनाथ ने कहा कि मेरे राजनीतिक गुरु डीके शिवकुमार हैं। हमने देखा है कि उन्होंने कैसे समाज सेवा की, प्रशासनिक कौशल हासिल किया और विकास कार्य किए। आज हर नेता कहता है कांग्रेस को 140 सीटें उनके प्रयासों से मिलीं। इसलिए पार्टी आलाकमान को उनके लिए उचित स्थान और मान्यता तय करनी चाहिए।

कांग्रेस आलाकमान से की ये अपील

उन्होंने कांग्रेस आलाकमान से कार्यकर्ताओं और प्रदेश के मतदाताओं की इच्छा को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की अपील की है। बता दें कि जब उनसे पूछा गया कि ऐसा कब होगा, तो रंगनाथ ने कहा- वह ऐसी भविष्यवाणियां करने के लिए बहुत छोटे हैं और यह निर्णय हाईकमान को लेना है।

डीके शिवकुमार बनेंगे सीएम

विधायक ने आगे कहा- हमारे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य की गरीब जनता को ध्यान में रखते हुए पांच गारंटी पेश की हैं, जो देश के लिए आदर्श है, लेकिन आने वाले दिनों में डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनेंगे।

पहले भी DK को CM बनाने की हो चुकी है मांग

बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब डीके शिवकुमार को सीएम बनाने की मांग हुई है। इससे पहले भी कई कांग्रेस विधायक शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर चुके हैं। मांड्या के पूर्व सांसद एल.आर. शिवराम गौड़ा ने भी कहा- शिवकुमार के भविष्य को लेकर कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसका फैसला पार्टी हाईकमान को करना चाहिए। हाईकमान जानता है कि कब और क्या करना चाहिए तथा मुख्यमंत्री और डीके शिवकुमार के साथ मिलकर पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है।

कारण बताओ नोटिस हो चुका है जारी

कर्नाटक में सीएम बदलने के बारे में सार्वजनिक रूप से बोलने के खिलाफ पार्टी नेतृत्व द्वारा कार्यकर्ताओं को कड़ी चेतावनी दी गई थी। कई नेताओं को इस तरह की टिप्पणी करने पर पहले ही कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है।

ये भी पढ़ें

‘BJP को फायदा पहुंचा रहे चिदंबरम’, 26/11 हमले के बयान को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री पर भड़के कांग्रेस नेता
राष्ट्रीय

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

01 Oct 2025 07:22 pm

Published on:

01 Oct 2025 07:17 pm

Hindi News / National News / Karnataka Congress में फिर कलह! विधायक एचडी रंगनाथ बोले- डीके शिवकुमार को CM के रूप में देखना चाहता हूं

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

पवन सिंह की BJP में वापसी पर उपेंद्र कुशवाह ने दिया बड़ा बयान, लोकसभा चुनाव में मिली हार का भी किया जिक्र, जानें और क्या कहा

राष्ट्रीय

Mahatma Gandhi B’day: दक्षिण अफ्रीका से लौटकर महात्मा गांधी ने सीखी हिंदी, हिंदुस्तानी को साधकर कैसे बने वो 20वीं सदी के आंधी

Mahatma Gandhi Birthday
Patrika Special News

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज की रेप पीड़िता की FIR, जानें क्या है पूरा मामला

Supreme Court
राष्ट्रीय

महात्मा गांधी ने कभी नहीं किया हवाई जहाज में सफर! जानें उनके बारे में कुछ अनसुनी बातें

Mahatma Gandhi Interesting Facts
राष्ट्रीय

दिवाली से पहले किसानों को मोदी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, गेहूं का बढ़ाया MSP रेट

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.