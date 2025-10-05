Bihar Election 2025: कब होंगे बिहार विधानसभा चुनाव? चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी

सीईसी ज्ञानेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि वोटरों को दी जाने वाली स्लिप में बदलाव किया गया है, जिसमें बूथ नंबर और पता बड़े अक्षरों में मिलेगा। इससे मतदाता बूथ तक सुगमता के साथ जा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मतदान के दिन उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं को अनौपचारिक पहचान पर्चियां जारी करने के लिए बूथ किसी भी मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर स्थापित किए जाएंगे।