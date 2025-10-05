Patrika LogoSwitch to English

Bihar Election 2025: कब होंगे बिहार विधानसभा चुनाव? चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी

Bihar Chunav 2025: ज्ञानेश कुमार ने कहा- 22 नवंबर तक बिहार विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उससे पहले ही राज्य में चुनाव संपन्न होंगे।

2 min read

पटना

image

Ashib Khan

Oct 05, 2025

CEC ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस (Photo-IANS)

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा- आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए 17 नई पहलों को लागू किया है। इन पहलों को आगामी चुनावों में पूरे भारत में लागू किया जाएगा। CEC ने कहा कि बिहार में 22 नवंबर से पहले विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे। 

22 नवंबर को हो रहा कार्यकाल खत्म

सीईसी ज्ञानेश कुमार ने बताया- 22 नवंबर तक बिहार विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उससे पहले ही राज्य में चुनाव संपन्न होंगे। उन्होंने कहा प्रदेश में 243 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से दो सीटें एसटी और 38 सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं।

प्रत्येक विधानसभा सीट पर एक ERO

PC के दौरान उन्होंने आगे कहा- निर्वाचन निबंधन अधिकारी (ईआरओ) मतदाता सूची तैयार करने के लिए ज़िम्मेदार हैं। बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक ईआरओ है। उन्होंने 243 ईआरओ और 90,207 बीएलओ के साथ मिलकर लगभग 22 वर्षों के बाद मतदाता सूची को शुद्ध करने का कार्य पूरा किया।

मान्यता प्राप्त दलों के साथ की बैठक

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि बिहार में दो दिन से EC की पूरी टीम है। सबसे पहले हमने प्रदेश की सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलाधिकारी, एसपी-एसएसपी, आईजी और डीआईजी, कमिश्नर समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। 

मतदान केंद्र के बाहर होंगे काउंटर

CEC ने कहा कि चुनाव आयोग ने यह भी निर्णय लिया है कि मतदाताओं के मोबाइल फोन जमा करने के लिए मतदान केन्द्रों के ठीक बाहर काउंटर लगाए जाएंगे। इसके अलावा वोटिंग के दिन चुनाव आयोग भीड़ को कम करने, कतारें छोटी करने और सोसाइटी में अतिरिक्त मतदान केन्द्रों की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। 

स्लिप में किया बदलाव

सीईसी ज्ञानेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि वोटरों को दी जाने वाली स्लिप में बदलाव किया गया है, जिसमें बूथ नंबर और पता बड़े अक्षरों में मिलेगा। इससे मतदाता बूथ तक सुगमता के साथ जा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मतदान के दिन उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं को अनौपचारिक पहचान पर्चियां जारी करने के लिए बूथ किसी भी मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर स्थापित किए जाएंगे।

image

Updated on:

05 Oct 2025 03:42 pm

Published on:

05 Oct 2025 03:38 pm

Hindi News / National News / Bihar Election 2025: कब होंगे बिहार विधानसभा चुनाव? चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी

