BMC में हार के बाद शिवसेना (UBT) ने बालासाहेब का फोटो शेयर किया ये पोस्ट, जानें क्या लिखा

राज ठाकरे ने महायुति सरकार पर मराठियों के उत्पीड़न और शोषण का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा, “MMR से लेकर पूरे महाराष्ट्र में सत्ता में बैठे लोग और उनके समर्थक मराठियों को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इसलिए हमें अपने मराठी लोगों के साथ मजबूती से खड़ा रहना होगा। चुनाव आते-जाते रहेंगे, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी सांस भी मराठी है।”