मुंबई में होगा खेला! पार्षदों को लेकर एकनाथ शिंदे ने उठाया यह बड़ा कदम; उद्धव ने भी कर दिया ये दावा

इस दौरान उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा, “वे मानते हैं कि उन्होंने कागजों पर शिवसेना को खत्म कर दिया है, लेकिन वे जमीनी स्तर पर मौजूद शिवसेना को कभी नष्ट नहीं कर सकते। वे जमीनी स्तर से कभी जुड़े नहीं रह सकते।” उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के खिलाफ हर हथकंडा – “साम, दाम, दंड, भेद” – इस्तेमाल किया गया। उन्होंने आगे कहा, “गद्दार तो चले गए, लेकिन वफादारी नहीं खरीदी जा सकी।”