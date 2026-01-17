मुंबई में होगा खेला! पार्षदों को लेकर एकनाथ शिंदे ने उठाया यह बड़ा कदम; उद्धव ने भी कर दिया ये दावा

BMC चुनाव में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने दर्ज की शानदार जीत (Photo-IANS)
Mumbai mayor Election: महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव में बीजेपी और शिंदे गुट ने शानदार जीत हासिल की है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला परिणाम मुंबई से सामने आया है। मुंबई में बीजेपी ने 227 सीटों में से 118 पर जीत हासिल की, जो कि बहुमत से 4 सीटें ज्यादा है। मुंबई में कोई खेला ना हो, इसको लेकर एकनाथ शिंदे ने अपने पार्षदों को लेकर बड़ा कदम उठाया है।
मुंबई में मेयर चुनाव में कोई खेला न हो, इसको लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने 29 पार्षदों को होटल में ठहराया है। बता दें कि बीजेपी और शिंदे गुट ने मुंबई में 25 साल से सत्ता पर काबिज ठाकरे गुट को बेदखल कर दिया है। 227 वार्डों वाले निगम में बहुमत के लिए 114 सीटों की आवश्यकता है। बीजेपी और शिंदे गुट ने 118 सीटें हासिल की हैं, जो कि बहुमत से महज चार ही ज्यादा है।
वहीं दूसरी तरफ यदि विपक्ष शिवसेना (UBT), कांग्रेस, मनसे, एनसीपी (SP), सपा और AIMIM मिल जाते हैं तो मुंबई में खेला हो सकता है। इन सभी पार्टियों ने 106 सीटों पर जीत हासिल की है, जो कि बहुमत से 8 कम है। ऐसे में यदि शिंदे गुट के 8 पार्षदों को तोड़ने में सफल रहते हैं तो विपक्ष का मेयर बन सकता है।
शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने नतीजों के एक दिन बाद कहा कि मुंबई में हमारी पार्टी का मेयर बन सकता है और यदि भगवान ने चाहा तो यह होकर भी रहेगा। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने बीएमसी के परिणाम को हार के रूप में नहीं, बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियों में हासिल किए गए मनोबल बढ़ाने वाले परिणाम के रूप में प्रस्तुत किया।
इस दौरान उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा, “वे मानते हैं कि उन्होंने कागजों पर शिवसेना को खत्म कर दिया है, लेकिन वे जमीनी स्तर पर मौजूद शिवसेना को कभी नष्ट नहीं कर सकते। वे जमीनी स्तर से कभी जुड़े नहीं रह सकते।” उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के खिलाफ हर हथकंडा – “साम, दाम, दंड, भेद” – इस्तेमाल किया गया। उन्होंने आगे कहा, “गद्दार तो चले गए, लेकिन वफादारी नहीं खरीदी जा सकी।”
अपने सबसे तीखे बयानों में से एक में, ठाकरे ने आरोप लगाया कि भाजपा ने नगर निगम चुनाव जीतने के लिए "मुंबई को गिरवी रख दिया" था।
