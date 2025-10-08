‘अगर असद होता तो क्या होता?’ CJI पर जूता फेंकने की कोशिश के मामले पर ओवैसी का बड़ा बयान

सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई पर वकील राकेश किशोर द्वारा जूता फेंकने की कोशिश मामले में AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर धार्मिक पूर्वाग्रह का आरोप लगाया है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि अब तक राकेश किशोर के खिलाफ कोई मामला दर्ज क्यों नहीं हुआ। साथ ही पूछा अगर वह राकेश किशोर की जगह असद होता तो क्या होता?