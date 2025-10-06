‘आज का दिन इतिहास में काले दिन के रूप में लिखा जाएगा’, कांग्रेस सांसद ने ऐसा क्यों कहा

वहीं इस घटना पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस पार्टी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई घटना भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक चौंकाने वाली है। भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश पर हमला करने का प्रयास न केवल शर्मनाक है, बल्कि यह न्याय और कानून के शासन की बुनियाद पर भी खुला हमला है। यह केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं है। यह संस्थाओं को कमज़ोर करने, ईमानदार आवाज़ों को डराने और न्यायपालिका में जनता के विश्वास को कम करने के एक निरंतर अभियान का परिणाम है।