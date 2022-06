अग्निपथ आंदोलन को ले बिहार में 22 ट्रेनें हुई रद्द, कई बीच रास्तें में फंसीं, मोतिहारी में यात्रियों से भरी AC बोगी पर पथराव

Agnipath Scheme: सेना में भर्ती की नई स्कीम 'अग्निपथ' को लेकर बिहार में युवाओं का गुस्सा चरम पर है। यहां लगातार दूसरे दिन कई जिलों में हिंसक विरोध-प्रदर्शन हो रहा है। कई जगहों पर ट्रेनों में आग लगा दी गई, कई जगह ट्रैक को जाम कर दिया गया है। इस कारण राज्य में कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा।

Agnipath Scheme Protest 22 trains Cancelled in Bihar many stop in mid