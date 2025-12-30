अहमदाबाद में दो गुटों में पथराव, पुलिस ने 42 लोगों को किया गिरफ्तार

Ahmedabad Violence: अहमदाबाद जिले के सानंद तालुका स्थित कलाना गांव में दो गुटों के बीच पथराव की घटना सामने आई है। घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल बन गया, हालांकि पुलिस की त्वरित कार्रवाई से स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है। पुलिस ने अब तक 42 लोगों को हिरासत में लिया है और दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।