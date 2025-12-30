30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika Logo

राष्ट्रीय

अहमदाबाद में दो गुटों में पथराव, पुलिस ने 42 लोगों को किया गिरफ्तार

Ahmedabad Stone Pelting: अहमदाबाद के कलाना गांव में दो गुटों के बीच झगड़े के बाद पथराव हुआ जिसके बाद पुलिस ने 42 लोगों को हिरासत में लेकर स्थिति नियंत्रण में की। घटना में दो लोग घायल हुए।

अहमदाबाद

image

Devika Chatraj

Dec 30, 2025

अहमदाबाद में दो गुटों में पथराव (X)

Ahmedabad Violence: अहमदाबाद जिले के सानंद तालुका स्थित कलाना गांव में दो गुटों के बीच पथराव की घटना सामने आई है। घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल बन गया, हालांकि पुलिस की त्वरित कार्रवाई से स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है। पुलिस ने अब तक 42 लोगों को हिरासत में लिया है और दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

मामूली विवाद से शुरू हुआ झगड़ा

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, कलाना गांव में सोमवार दोपहर करीब 12 बजे एक सामान्य बात को लेकर दो गुटों के बीच कहासुनी हुई थी। बताया गया कि एक व्यक्ति बाइक से जा रहा था, तभी दूसरे गुट के व्यक्ति ने उसे सामने देखने को लेकर सवाल किया। इसी बात पर विवाद शुरू हुआ, लेकिन उस समय पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत हो गया था।

सुबह फिर भड़का विवाद

आज सुबह वही विवाद दोबारा उभर आया और देखते ही देखते दोनों गुट आमने-सामने आ गए। कुछ ही देर में स्थिति बिगड़ गई और दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया। घटना की सूचना मिलते ही अहमदाबाद ग्रामीण एसपी ओमप्रकाश जाट सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे।

गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने पूरे गांव में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। उपद्रव में शामिल कई लोगों को खेतों से हिरासत में लिया गया। एहतियात के तौर पर गांव के कुछ मकानों को खाली कराया गया है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके।

दो लोग घायल

पुलिस के अनुसार, इस घटना में दो लोगों को सामान्य चोटें आई हैं। अहमदाबाद ग्रामीण एसपी ओमप्रकाश जाट ने बताया कि अब तक 42 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल गांव में शांति है और पुलिस लगातार निगरानी कर रही है, ताकि दोबारा कोई तनाव न फैले।

Published on:

30 Dec 2025 05:13 pm

Hindi News / National News / अहमदाबाद में दो गुटों में पथराव, पुलिस ने 42 लोगों को किया गिरफ्तार

