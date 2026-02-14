Ahmedabad Plane Crash: एयर इंडिया का समझौता संदेहास्पद, पीड़ित परिवारों के वकील ने नहीं मानने की दी सलाह

दूसरी ओर एयर इंडिया ने बयान जारी कर कहा है कि कोई भी धनराशि अपनों की क्षति की भरपाई नहीं कर सकती, लेकिन अंतिम मुआवजा प्रक्रिया स्पष्टता और समापन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एयरलाइन के अनुसार, सभी प्रस्ताव लागू कानूनी ढांचे के अनुरूप और व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर तैयार किए गए हैं। एयर इंडिया पहले ही प्रत्येक मृतक के परिवार को 25 लाख रुपये की अंतरिम सहायता दे चुकी है। इसके अलावा टाटा समूह द्वारा स्थापित AI-171 मेमोरियल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से प्रति परिवार 1 करोड रुपये की अनुग्रह राशि देने की प्रक्रिया जारी है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि यह भुगतान फुल एंड फाइनल आधार पर होगा, ताकि भविष्य में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दावा न किया जा सके।