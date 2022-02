Ahmedabad Serial Blast Case: 70 मिनट में 21 धमाकों से दहल उठा था अहमदाबाद, जानिए तब से अबतक सबकुछ

अहमदाबाद में जुलाई 2008 में 70 मिनट में 21 सिलसिलेवार बम धमाके किए गए थे। 13 साल पुराने इस मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया गया। 49 दोषियों को सजा सुनाई गई है। इनमें से 38 दोषियों को फांसी और 11 को उम्र कैद की सजा दी गई है।

गुजरात के अहमदाबाद शहर में 26 जुलाई 2008 का वो दिन हर किसी के जहन में अब भी ताजा है, जब नगर पालिका क्षेत्र में एक घंटे के अंदर 21 सिलसिलेवार बम धमाके हुए। इन धमाकों की गूंज ने हर किसी को हिला कर रख दिया था। इस सीरियल ब्लास्ट केस में कोर्ट ने केस में 49 लोगों को दोषी करार दिया है। वहीं 77 में से 28 आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए पहले ही बरी कर दिया था। बता दें कि इस सिलसिलेवार बम धमाके में 56 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 200 से ज्यादा लोग इन धमाकों में जख्मी हुए थे।

