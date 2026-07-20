सीजेपी के संसद मार्च पर बोले राहुल गांधी, ‘सरकार ने पहले युवाओं के सपनों को तोड़ा, अब उन पर टूट पड़ी है’

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, इस देश में युवाओं की बहुसंख्या है। प्रधानमंत्री मोदी भारत के अब तक के सबसे बड़े युवा विरोधी प्रधानमंत्री हैं। दिल्ली की सड़कों पर उतरने वाले लड़के और लड़कियां अपराधी नहीं हैं। वे अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। सरकार और पुलिस जो कर रही है, वह बेहद घिनौना है। व्यवहार करने का यह बिल्कुल भी कोई तरीका नहीं है। छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़ना, छात्रों पर लाठीचार्ज करना लोकतांत्रिक नहीं है, यह भारत का तरीका नहीं है और इस तरह से इसे नहीं किया जाना चाहिए।