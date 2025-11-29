बुजुर्गों का दिल बहला रहीं AI Mam, पैसे देने पर करती हैं मीठी बातें, जानिए क्यों रो पड़े रिटायर्ड कर्नल

बिजनेस रिसर्च इनसाइट्स की 2025 रिपोर्ट में अनुमान है कि एआई साथी का बाजार 2025 में 366.7 अरब डॉलर से 2035 तक 972.1 अरब पहुंच जाएगा। बुजुर्गों को ये दवा के लिए रिमाइंडर और हेल्थ मॉनिटरिंग की सुविधा भी देते हैं। चीन में 2035 तक 60+ आबादी 400 मिलियन होगी, जहां एआई केयरगिवर शॉर्टेज हल करेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, 2030 तक 60+ से अधिक उम्र के 1.4 अरब होंगे। हालांकि विशेषज्ञ कहते हैं कि एआई साथी कितने भी सहायत हों ये मानवीय स्पर्श की कमी से असली इमोशनल ग्रोथ रोकते हैं।