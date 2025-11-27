युवाओं में बढ़ रहा ‘AI लव एडिक्शन’, यह बिना झगड़े वाला पार्टनर पर इस प्यार की राह में जोखिम भी हैं बहुत

व्हीटली इंस्टीट्यूट, ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में 3,000 अमेरिकी वयस्कों पर सर्वे हुआ। 18% ने यह माना कि उन्होंने एआई रोमांटिक पार्टनर से बात की। 21 प्रतिशत युवाओं ने इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने एआई रोमांटिक पार्टनर से बात की। 16% युवाओं ने एआई को वास्तविक पार्टनर का अच्छा विकल्प माना। रिपोर्ट यह चेतावनी देती है कि रिप्लिका (Replika) जैसे ऐप्स डेटिंग कल्चर को बदल रहे, लेकिन फैमिली फॉर्मेशन पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं।