Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

हॉस्पिटल ने थमाया 1.6 करोड़ का बिल! AI चैटबॉट ने पकड़ी गलतियां, बचा लिए 1 करोड़

AI की मदद से बिल की गलतियों को उजागर करते हुए अस्पताल प्रबंधन को एक लेटर लिखा और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। अपनी चोरी पकड़े जाने के बाद अस्पताल प्रबंधन बिल कम करने को तैयार हो गया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Nov 06, 2025

AI

AI चैटबॉट ने पकड़ी हॉस्पिटल की गलती (फोटो AI)

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से किसी मुश्किल काम को आसान बनाने की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन अमेरिका में रहने वाले एक शख्स ने AI की मदद से अस्पताल की बड़ी गलती पकड़ी और लाखों रुपए बचा लिए। दरअसल, इस शख्स के साले (Brother-In-Law) को हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। अस्पताल ने महज 4 घंटे तक आईसीयू में रखने के लिए $195,000 (करीब 1.6 करोड़ रुपए) का बिल थमा दिया।

बिल देखकर उड़े होश

इतना भारी-भरकम बिल देखकर पीड़ित परिवार के पसीने छूट गए। समस्या यह थी कि हादसे से कुछ दिन पहले ही मृतक का मेडिकल इंश्योरेंस खत्म हो गया था। इसलिए पूरा बिल परिवार को ही भरना था। अनलाइन पब्लिकेशन Tom’s Hardware की रिपोर्ट के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Threads पर nthmonkey नामक यूजर ने लिखा है कि जब हमने बिल देखा तो कुछ खास समझ नहीं आया। हालांकि, यह जरूर लग रहा था कि उसमें कोई बड़ी गलती है। लिहाजा मैंने Anthropic द्वारा विकसित AI चैटबॉट Claude की मदद से बिल का विश्लेषण किया।

AI ने पकड़ी ये गलतियां

AI चैटबॉट ने बिल एनालाइज करके अस्पताल की बड़ी गलतियों को उजागर किया। AI ने पाया कि अस्पताल ने एक ही प्रक्रिया के लिए दो बार शुल्क लगाया - एक बार मुख्य ऑपरेशन के लिए और दोबारा बाकी कामों के लिए। केवल इसी गलती से बिल में 100,000 डॉलर की बढ़ोत्तरी हो गई। इसके अलावा, AI चैटबॉट ने गलत बिलिंग कोड भी पकड़े, जैसे कि इमरजेंसी के बजाए केस को इनपेशेंट मार्क करना। ऐसे ही अस्पताल ने भर्ती वाले दिन ही वेंटिलेटर का चार्ज लगा दिया, जो मेडिकल बिलिंग नियमों का सीधा उल्लंघन है।

1.6 करोड़ से 27 लाख

AI की मदद से nthmonkey ने बिल की गलतियों को उजागर करते हुए अस्पताल प्रबंधन को एक लेटर लिखा और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। अपनी चोरी पकड़े जाने के बाद अस्पताल प्रबंधन बिल कम करने को तैयार हो गया। इस तरह, 1.6 करोड़ का बिल घटकर 27 लाख हो गया। शख्स ने Claude को धन्यवाद देते हुए कहा कि उसकी मदद से न केवल अस्पताल की गलतियां सामने आईं बल्कि AI चैटबॉट द्वारा तैयार प्रोफेशनल लेटर ने अस्पताल प्रबंधन को झुकने को भी मजबूर कर दिया।

AI चैटबॉट की तारीफ

nthmonkey ने कहा कि अस्पताल लोगों को लूटने के लिए अपने हिसाब से नियम बनाते हैं। Claude AI सब्स्क्रिप्शन को अपना सबसे अच्छा निवेश करार देते हुए उसने कहा कि मेरे पूरे पैसे वसूल हो गए हैं। इस मामले के सामने आने के बाद जहां सोशल मीडिया पर इस AI चैटबॉट की जमकर तारीफ हो रही है। वहीं, अस्पतालों की मनमानी को लेकर भी लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

फिर से चर्चा में क्यों आ गया दारा सिंह का फेवरेट होटल? 23 वर्ष पहले ही इसे कर दिया गया था जमींदोज
Patrika Special News
DARA Singh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Nov 2025 09:21 pm

Hindi News / World / हॉस्पिटल ने थमाया 1.6 करोड़ का बिल! AI चैटबॉट ने पकड़ी गलतियां, बचा लिए 1 करोड़

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

काबा में हिजाब पहनी महिला को सुरक्षाकर्मी ने घसीटा, पुरुष ने किया विरोध तो उसे भी पीटा, देखें वायरल वीडियो

विदेश

Zohran Mamdani के हाथ से खाने पर अमेरिका में हुआ था बवाल, अब मेयर का चुनाव जीतने के बाद चाय और मोमो का लिया स्वाद

विदेश

मेक्सिको की राष्ट्रपति के साथ सड़क पर अश्लील हरकत, कहा- अगर मेरे साथ ही खुलेआम ऐसा हो रहा है तो…

विदेश

श्रीलंका की तरक्की भारत से जुड़ी! विपक्ष के नेता प्रेमदासा बोले- ज्यादा निवेश लाओ, सब खुशहाल रहेंगे

Sri Lanka India Investment
विदेश

Google का यह कर्मचारी 3 महीने तक कार में क्यों सोया, उसकी आपबीती जानकर आपकी आंखें भी हो जाएंगी नम

Google Office
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.