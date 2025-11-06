हॉस्पिटल ने थमाया 1.6 करोड़ का बिल! AI चैटबॉट ने पकड़ी गलतियां, बचा लिए 1 करोड़

AI चैटबॉट ने बिल एनालाइज करके अस्पताल की बड़ी गलतियों को उजागर किया। AI ने पाया कि अस्पताल ने एक ही प्रक्रिया के लिए दो बार शुल्क लगाया - एक बार मुख्य ऑपरेशन के लिए और दोबारा बाकी कामों के लिए। केवल इसी गलती से बिल में 100,000 डॉलर की बढ़ोत्तरी हो गई। इसके अलावा, AI चैटबॉट ने गलत बिलिंग कोड भी पकड़े, जैसे कि इमरजेंसी के बजाए केस को इनपेशेंट मार्क करना। ऐसे ही अस्पताल ने भर्ती वाले दिन ही वेंटिलेटर का चार्ज लगा दिया, जो मेडिकल बिलिंग नियमों का सीधा उल्लंघन है।