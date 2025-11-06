फिर से चर्चा में क्यों आ गया दारा सिंह का फेवरेट होटल? 23 वर्ष पहले ही इसे कर दिया गया था जमींदोज

यहां पर तब भी आते थे जब वे फिल्मों में काम करने लगे थे। दिल्ली- 6 इक्सेल्सीअर सिनेमा हॉल में दारा सिंह की मारधाड़ और बेसिर पैर की फिल्मों को देखने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। दारा सिंह की वीर भीमसेन, टार्जन कम्स टू दिल्ली, सिंकदर-ए-आजम, संगदिल और रुस्तम-ए-हिंद जैसी फिल्मों को दिल्ली ने बहुत पसंद किया था। इक्सेल्सीअर सिनेमा हॉल के मैनेजर रहे मधुसूदन शर्मा बताते थे कि दारा सिंह की फिल्मों को दर्शक बड़े मन से देखते थे। एक फिल्म में वे खलनायक का घोड़े में बैठकर पीछा कर रहे थे। उस सीन को दर्शक बहुत गौर से देखते थे। कुछ इतने रोमांचित होने लगते थे कि वे सीट पर खड़े होकर कहने लगते थे, ‘अबे तेरा बाप आ रहा है पीछे।’