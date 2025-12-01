AI 30% लोगों को HIV पॉजिटिव होने से पहले ही कर देगा अलर्ट, हर साल 50 लाख नए लोगों में रोका जा सकेगा संक्रमण

यूक्रेन में अलांइस फार पब्लिक हेल्थ (एपीएच) का रूरु मॉडल केस फाइंडिंग में 37% बेहतर साबित हुआ। भारत में नाको राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) अपने AI मॉडल को लांच कर रहा, जो 2026 तक 1 लाख हाई-रिस्क लोगों को अलर्ट करेगा। ये टूल्स वियरेबल डेटा और सोशल मीडिया से रीयल-टाइम अलर्ट देते हैं, लेकिन डेटा प्राइवेसी सुनिश्चित करनी होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि AI से दुनियाभर में 50 लाख नए लोगों को हर साल संक्रमण से रोका जा सकेगा।