पहले बिहार और अब महाराष्ट्र निकाय चुनाव में AIMIM को मिली बंपर जीत, क्या पश्चिम बंगाल में ममता की नींद उड़ाएंगे ओवैसी?

AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी की नजर अब बंगाल विधानसभा चुनाव पर भी है। पश्चिम बंगाल में कुल 23 जिले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, कुल आबादी का 34 फीसदी मुसलमान है। सभी जिलों में मुस्लिम आबादी मौजूद है। तीन जिले मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर से मुसलमानों की आबादी आधी से अधिक है। वहीं, नौ जिलों में आबादी 20 से 50 फीसदी के करीब है। कम से कम 125 विधानसभा सीटों पर निर्णायक रूप से प्रभावी हैं। ऐसे में राज्य के चुनाव को लेकर ओवैसी और उनकी पार्टी नजर बनाए हुए है। कुछ समय पहले ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर की नई नवेली पार्टी के साथ AIMIM गठबंधन भी कर सकती है। यदि ऐसा हुआ तो ओवैसी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और TMC का खेला बिगाड़ सकते हैं।