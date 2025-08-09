Operation Sindoor पर वायुसेना प्रमुख AP सिंह ने पाकिस्तान को दिखाया आइना, कहा- गिराए 5 फाइटर जेट और AWACS

उन्होंने तस्वीरों को दिखाते हुए कहा कि बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद मुख्यालय पर अटैक के बाद कोई अवशेष नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि सेटेलाइट तस्वीरों के साथ-साथ पाकिस्तान की मीडिया कवरेज इस बात की पुष्टि करती है। उन्होंने आगे कहा कि हमने जो बिग बर्ड गिराया गया, वह संभवतः एक AWACS (एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम) या इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म था। इसके तबाह होने से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयर डिफेंस सिस्टम S400 की तारीफ भी की।