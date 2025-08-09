Operation Sindoor पर वायुसेना प्रमुख AP सिंह ने पाकिस्तान को दिखाया आइना, कहा- गिराए 5 फाइटर जेट और AWACS

Operation Sindoor: भारतीय वायुसेना प्रमुख अमर प्रीत सिंह (Air Force Chief Amar Preet Singh) ने बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना ने पाकिस्तान के छह विमानों को तबाह कर दिया था। उन्होंने कहा कि गिराए गए विमानों में पांच फाइटर जेट्स और एक जासूसी (टोही) विमान AWACS था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को साफ-साफ मैसेज दिया था।
उन्होंने तस्वीरों को दिखाते हुए कहा कि बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद मुख्यालय पर अटैक के बाद कोई अवशेष नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि सेटेलाइट तस्वीरों के साथ-साथ पाकिस्तान की मीडिया कवरेज इस बात की पुष्टि करती है। उन्होंने आगे कहा कि हमने जो बिग बर्ड गिराया गया, वह संभवतः एक AWACS (एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम) या इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म था। इसके तबाह होने से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयर डिफेंस सिस्टम S400 की तारीफ भी की।
उन्होंने बहावलपुर स्थित जैश ए मोहम्मद कैंप को लेकर कहा कि वहां सटीक हमला किया गया। अन्य इमारतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि 7 मई को जिन नौ ठिकानों पर हमला हुआ था। उनमें से एक, लश्कर-ए-तैयबा का मुरीदके स्थित मुख्यालय भी था। यह लश्कर के वरिष्ठ नेतृत्व का आवासीय क्षेत्र था। उन्होंने वीडियो में दिखाते हुए कहा कि वे बैठकें करने के लिए इकट्ठा होते थे।
भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा कि यह एक उच्च तकनीक वाला युद्ध था। यह युद्ध 80 से 90 घंटे तक जारी रहा। इस दौरान हमने पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया कि वह समझ गए थे कि अगर युद्ध जारी रहा तो उन्हें और भी अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद वह आगे आए और हमारे DGMO से बातचीत की।
उन्होंने कहा कि साल 2019 में जब हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, तब उसके सबूत नहीं जुटाए थे। इस पर लोगों ने हमसे सवाल किया कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। इस बार हम बालाकोट के उस भूत से निपटने में सक्षम थे और हम दुनिया को यह बताने में सक्षम थे कि हमने क्या हासिल किया है।
बता दें कि भारत ने 7 मई को रात डेढ़ बजे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। सेना ने कहा था कि इस स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे।