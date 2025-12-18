बीच हवा में Air India की फ्लाइट में अचानक आ गई खराबी, पायलट की सूझबूझ से बाल-बाल बचीं 160 जिंदगियां

Air India की फ्लाइट में अचानक आ गई खराबी। (फोटो- IANS)
सुबह-सुबह एक बड़ा विमान हादसा टल गया है। एयर इंडिया की फ्लाइट में गुरुवार को अचानक तकनीकी खराबी आ गई। जिसके चलते केरल के कोच्चि में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। बताया जा रहा है कि बीच हवा में फ्लाइट के अंदर तकनीकी खराबी आई थी। इस फ्लाइट में करीब 160 यात्री सवार थे।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एयर इंडिया एक्सप्रेस-398 फ्लाइट सऊदी अरब के जेद्दा से चली थी और कोझिकोड जा रही थी। रास्ते में पायलट को विमान के लैंडिंग गियर में दिक्कत का पता चला। इस पर तुरंत पायलट ने कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी डायवर्जन और इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी।
डिस्ट्रेस कॉल मिलने के बाद एयरपोर्ट अधिकारियों ने तुरंत पूरे इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर दिए। विमान सुबह करीब 9.07 बजे सुरक्षित लैंड हुआ, जिसमें एहतियात के तौर पर रनवे पर फायर और रेस्क्यू टीमें, मेडिकल स्टाफ और सुरक्षाकर्मी तैनात थे।
लैंडिंग के बाद विमान की डिटेल में जांच से पता चला कि उसके दो टायर फट गए थे। इससे खराबी की गंभीरता के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद कोच्चि की ओर डायवर्ट करने के फ्लाइट क्रू के समय पर लिए गए फैसले को सराहना की गई।
कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स लिमिटेड के अधिकारियों ने इमरजेंसी रिस्पॉन्स और लैंडिंग के बाद की प्रक्रियाओं को कोऑर्डिनेट किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि यात्रियों को सुरक्षित रूप से टर्मिनल तक पहुंचाया जाए।
एयरपोर्ट सूत्रों ने बताया कि सभी इमरजेंसी सिस्टम चालू थे और योजना के अनुसार काम कर रहे थे। सभी यात्रियों को एयरपोर्ट लाउंज में ठहराया गया है और उनकी आगे की यात्रा के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं।
एयर इंडिया एक्सप्रेस के अधिकारियों ने कहा कि जल्द से जल्द कोझिकोड के लिए वैकल्पिक फ्लाइट चलाने या उचित ग्राउंड ट्रांसपोर्ट के इंतजाम करने की कोशिशें जारी हैं।
फ्लाइट में देरी या कैंसल होने की स्थिति में एयरलाइन ने आश्वासन दिया है कि यात्रियों को सड़क मार्ग से कोझिकोड पहुंचाया जाएगा, जो कोच्चि से लगभग सात घंटे की ड्राइव पर है। एयरलाइन के प्रतिनिधि यात्रियों के लिए रिफ्रेशमेंट और सहायता का भी इंतजाम कर रहे हैं।
