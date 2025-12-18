18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बीच हवा में Air India की फ्लाइट में अचानक आ गई खराबी, पायलट की सूझबूझ से बाल-बाल बचीं 160 जिंदगियां

एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी के कारण केरल के कोच्चि में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। फ्लाइट में 160 यात्री सवार थे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Dec 18, 2025

Air India की फ्लाइट में अचानक आ गई खराबी। (फोटो- IANS)

सुबह-सुबह एक बड़ा विमान हादसा टल गया है। एयर इंडिया की फ्लाइट में गुरुवार को अचानक तकनीकी खराबी आ गई। जिसके चलते केरल के कोच्चि में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। बताया जा रहा है कि बीच हवा में फ्लाइट के अंदर तकनीकी खराबी आई थी। इस फ्लाइट में करीब 160 यात्री सवार थे।

सऊदी अरब से आ रही थी फ्लाइट

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एयर इंडिया एक्सप्रेस-398 फ्लाइट सऊदी अरब के जेद्दा से चली थी और कोझिकोड जा रही थी। रास्ते में पायलट को विमान के लैंडिंग गियर में दिक्कत का पता चला। इस पर तुरंत पायलट ने कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी डायवर्जन और इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी।

सुबह 9 बजे सुरक्षित लैंड हुई फ्लाइट

डिस्ट्रेस कॉल मिलने के बाद एयरपोर्ट अधिकारियों ने तुरंत पूरे इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर दिए। विमान सुबह करीब 9.07 बजे सुरक्षित लैंड हुआ, जिसमें एहतियात के तौर पर रनवे पर फायर और रेस्क्यू टीमें, मेडिकल स्टाफ और सुरक्षाकर्मी तैनात थे।

लैंडिंग के बाद विमान की डिटेल में जांच से पता चला कि उसके दो टायर फट गए थे। इससे खराबी की गंभीरता के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद कोच्चि की ओर डायवर्ट करने के फ्लाइट क्रू के समय पर लिए गए फैसले को सराहना की गई।

यात्रियों को सुरक्षित रूप से टर्मिनल तक पहुंचाया गया

कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स लिमिटेड के अधिकारियों ने इमरजेंसी रिस्पॉन्स और लैंडिंग के बाद की प्रक्रियाओं को कोऑर्डिनेट किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि यात्रियों को सुरक्षित रूप से टर्मिनल तक पहुंचाया जाए।

एयरपोर्ट सूत्रों ने बताया कि सभी इमरजेंसी सिस्टम चालू थे और योजना के अनुसार काम कर रहे थे। सभी यात्रियों को एयरपोर्ट लाउंज में ठहराया गया है और उनकी आगे की यात्रा के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं।

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने क्या कहा?

एयर इंडिया एक्सप्रेस के अधिकारियों ने कहा कि जल्द से जल्द कोझिकोड के लिए वैकल्पिक फ्लाइट चलाने या उचित ग्राउंड ट्रांसपोर्ट के इंतजाम करने की कोशिशें जारी हैं।

फ्लाइट में देरी या कैंसल होने की स्थिति में एयरलाइन ने आश्वासन दिया है कि यात्रियों को सड़क मार्ग से कोझिकोड पहुंचाया जाएगा, जो कोच्चि से लगभग सात घंटे की ड्राइव पर है। एयरलाइन के प्रतिनिधि यात्रियों के लिए रिफ्रेशमेंट और सहायता का भी इंतजाम कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

एयर इंडिया

एयर इंडिया एक्सप्रेस

Updated on:

18 Dec 2025 11:21 am

Published on:

18 Dec 2025 11:16 am

Hindi News / National News / बीच हवा में Air India की फ्लाइट में अचानक आ गई खराबी, पायलट की सूझबूझ से बाल-बाल बचीं 160 जिंदगियां

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.