बीच हवा में Air India की फ्लाइट में अचानक आ गई खराबी, पायलट की सूझबूझ से बाल-बाल बचीं 160 जिंदगियां

सुबह-सुबह एक बड़ा विमान हादसा टल गया है। एयर इंडिया की फ्लाइट में गुरुवार को अचानक तकनीकी खराबी आ गई। जिसके चलते केरल के कोच्चि में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। बताया जा रहा है कि बीच हवा में फ्लाइट के अंदर तकनीकी खराबी आई थी। इस फ्लाइट में करीब 160 यात्री सवार थे।