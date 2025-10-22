अमेरिका जा रहे AIR INDIA के विमान को लौटना पड़ा मुंबई, सामने आई यह बड़ी वजह

मुंबई से अमेरिका के नेवार्क जा रही एयर इंडिया के विमान AI191 को तकनीकी खराबी के चलते वापस लौटना पड़ा। विमान मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतर गया। विमान ने रात करीब 1.15 बजे उड़ान भरी थी, लेकिन तीन घंटे हवा में रहने के बाद वापस मुंबई में लैंड करना पड़ा। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि विमान में क्या खराबी थी?