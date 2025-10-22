अमेरिका जा रहे AIR INDIA के विमान को लौटना पड़ा मुंबई, सामने आई यह बड़ी वजह

Air India के विमान में आई तकनीकी खराबी (Photo-IANS)
मुंबई से अमेरिका के नेवार्क जा रही एयर इंडिया के विमान AI191 को तकनीकी खराबी के चलते वापस लौटना पड़ा। विमान मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतर गया। विमान ने रात करीब 1.15 बजे उड़ान भरी थी, लेकिन तीन घंटे हवा में रहने के बाद वापस मुंबई में लैंड करना पड़ा। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि विमान में क्या खराबी थी?
एयर इंडिया के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि मुंबई में सुरक्षित लैंडिंग के बाद विमान को आवश्यक निरीक्षण के लिए सेवा से हटा दिया गया। इस घटना के बाद दोनों आउटबाउंड उड़ान, AI191 और संबंधित इनबाउंड उड़ान AI144 रद्द कर दी गईं।
Air India ने कहा कि यात्रियों की परेशानी को कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं। मुंबई में फंसे यात्रियों को होटल में ठहरने की व्यवस्था की गई है। साथ ही वैकल्पिक उड़ानों में उनकी बुकिंग की गई है। एयरलाइन ने बताया कि वे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए एयर इंडिया और अन्य एयरलाइनों की सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं।
एयरलाइन ने आगे कहा कि नेवार्क से रवाना होने वाली रद्द हुई AI144 उड़ान के यात्रियों को भी व्यवधान के बारे में सूचित कर दिया गया है और उन्हें यथाशीघ्र वैकल्पिक व्यवस्था के साथ सहायता प्रदान की जा रही है।
बता दें कि एयर इंडिया के विमान में खराबी का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके है। पिछले दिनों 17 अक्टूबर को हांगकांग से दिल्ली आ रहे विमान में दिक्कत आ गई। विमान AI315 के उड़ान से पहले उसमें एक पुर्जे को रिसेट किया गया था।
