ITAT ने एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को दी बड़ी राहत, 4 करोड़ के दावे को किया खारिज, जानें क्या है मामला

डिपार्टमेंट ने ITAT (ITA No.5403/MUM/2025) में अपील की। 29 अक्टूबर को सुनवाई के बाद 31 अक्टूबर को फैसला आया। ज्यूडिशियल मेंबर पावन सिंह और अकाउंटेंट मेंबर रेणु जौहरी की बेंच ने कहा, 'AO का अतिरिक्त डिसअलाउंस बिना आधार के है। केवल उन निवेशों पर विचार हो जो वास्तव में एग्जेम्प्ट इनकम देते हैं।' बेंच ने Vireet Investments Pvt Ltd केस का हवाला दिया, जहां स्पेशल बेंच ने यही रूलिंग दी। कुल खर्च 2.48 करोड़ होने के बावजूद AO का 4.60 करोड़ का आंकड़ा 'अविवेकपूर्ण' पाया गया।