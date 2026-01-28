28 जनवरी 2026,

बुधवार

अजित पवार की मौत से महाराष्ट्र में छाया मातम, एक दिन का अवकाश और तीन दिन का शोक घोषित

अजित पवार की मौत पर दुख जाहिर करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है।

भारत

image

Himadri Joshi

Jan 28, 2026

Ajit Pawar

अजित पवार (फाइल फोटो)

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई है। बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान बुधवार सुबह 8:45 बजे उनके चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस हादसे में विमान सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। इन लोगों में पवार के अलावा उनके सुरक्षाकर्मी, दो पायलट और एक महिला क्रू मेंबर शामिल थी। अजित की मौत के बाद पूरे देश में शोक की लहर छा गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अजित की मौत पर शोक प्रकट करते हुए एक दिन के अवकाश और तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है।

Updated on:

28 Jan 2026 12:41 pm

Published on:

28 Jan 2026 12:40 pm

Hindi News / National News / अजित पवार की मौत से महाराष्ट्र में छाया मातम, एक दिन का अवकाश और तीन दिन का शोक घोषित

