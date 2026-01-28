अजित पवार की मौत से महाराष्ट्र में छाया मातम, एक दिन का अवकाश और तीन दिन का शोक घोषित

अजित पवार (फाइल फोटो)
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई है। बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान बुधवार सुबह 8:45 बजे उनके चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस हादसे में विमान सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। इन लोगों में पवार के अलावा उनके सुरक्षाकर्मी, दो पायलट और एक महिला क्रू मेंबर शामिल थी। अजित की मौत के बाद पूरे देश में शोक की लहर छा गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अजित की मौत पर शोक प्रकट करते हुए एक दिन के अवकाश और तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग