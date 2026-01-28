Ajit Pawar Death: प्लेन क्रैश से पहले पायलट ने भेजा था यह संदेश, फिर इसके 3 मिनट बाद…

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, उनका प्लेन पहली बार लैंडिंग के लिए नीचे आया, लेकिन रनवे नहीं दिखा तो पायलट ने गो-अराउंड किया। इसके बाद फिर से लैंडिंग की कोशिश की गई, लेकिन कुछ ही मिनटों में विमान का सिग्नल सिस्टम बंद हो गया और पायलट किसी भी प्रकार का सिग्नल भेजने में असमर्थ रही।