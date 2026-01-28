28 जनवरी 2026,

राष्ट्रीय

Ajit Pawar Death: प्लेन क्रैश से पहले पायलट ने भेजा था यह संदेश, फिर इसके 3 मिनट बाद…

Pilot Send Message Before Plane Crash: बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान अजित पवार का विमान पहली कोशिश में रनवे नहीं देख पाया था, जिसके बाद पायलट ने गो-अराउंड (विमान को वापस उड़ा लिया) किया। इसके बाद विमान फिर लैंडिंग के लिए नीचे आया, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद विमान क्रैश हो गया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Kuldeep Sharma

Jan 28, 2026

ajit pawar plane crash

पायलट की अंतिम बातचीत: ‘रनवे नहीं दिख रहा’ और 3 मिनट बाद ही विमान क्रैश (Photo-X)

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और NCP प्रमुख अजित पवार की मौत से देश भर में शोक फैल गया है। उनकी मौत बुधवार सुबह बारामती में उनके प्राइवेट जेट की लैंडिंग के दौरान दुर्घटना में हुई।

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, उनका प्लेन पहली बार लैंडिंग के लिए नीचे आया, लेकिन रनवे नहीं दिखा तो पायलट ने गो-अराउंड किया। इसके बाद फिर से लैंडिंग की कोशिश की गई, लेकिन कुछ ही मिनटों में विमान का सिग्नल सिस्टम बंद हो गया और पायलट किसी भी प्रकार का सिग्नल भेजने में असमर्थ रही।

इसके बाद विमान एयरपोर्ट से थोड़ी दूरी पर ही क्रैश हो गया। इस हादसे में विमान में मौजूद सभी पांच लोगों की मौत हो गई।

रनवे दिखाई नहीं दे रहा… पायलट

अजित पवार के विमान ने सुबह करीब 8.18 बजे बारामती एयरपोर्ट से संपर्क किया था। जब विमान 'रनवे 11' के लिए फाइनल अप्रोच पर था, तब पायलट ने कहा कि रनवे अभी दिखाई नहीं दे रहा है।

इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उनसे कहा कि रनवे दिखते ही रिपोर्ट करें। पायलट ने जवाब दिया कि जैसे ही रनवे दिखेगा, वह कॉल करेंगे।

संदेशों का आदान-प्रदान होने के बाद पायलट ने गो-अराउंड किया और लैंडिंग न करकर फिर से हवा में चक्कर लगाना शुरू किया।

दूबारा लैंडिंग की कोशिश की गई

पायलट ने गो-अराउंड के बाद फिर से रनवे 11 के फाइनल अप्रोच पर रिपोर्ट किया। कुछ सेकंड बाद पायलट ने बताया कि अब रनवे दिख रहा है। इसके बाद एयरपोर्ट ने उन्हें 8:43 बजे लैंडिंग की अनुमति दे दी।

लेकिन इसी दौरान विमान ने लैंडिंग क्लीयरेंस का रीडबैक (ATC से प्राप्त संदेश को दोहराना) नहीं दिया। रिपोर्ट के मुताबिक, सुबह 8.43 बजे विमान साइलेंट हो गया, यानी उसने सिग्नल भेजना बंद कर दिया।

सिग्नल बंद होने के 3 मिनट बाद ही क्रैश

विमान का सिग्नल सिस्टम बंद होने के 3 मिनट बाद ही 8.46 बजे एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर विमान क्रैश हो गया था। इसके बाद हादसे का वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ और फुटेज में हादसे के बाद धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया।

ajit pawar plane crash

Published on:

28 Jan 2026 05:54 pm

