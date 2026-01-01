नया वीडियो, 3 चौंकाने वाली थ्योरीज, CID जांच: अजित पवार विमान क्रैश से जुड़ी 5 बड़ी बातें

Ajit Pawar Plane Crash New Video: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के लियरजेट 45 विमान क्रैश की जांच में नया मोड़ आया है। CID ने जांच अपने हाथ में ले ली है, जबकि एक नया CCTV वीडियो सामने आया है, जिसमें क्रैश के आखिरी पल कैद हुए हैं। विमान का विंग अचानक टिल्ट होता दिख रहा है, फिर साइडवेज टर्न के बाद आग का गोला बनकर जमीन से टकराता है। विशेषज्ञों ने इस वीडियो के आधार पर तीन प्रमुख थ्योरीज दी हैं, जो जांच को नई दिशा दे रही हैं।