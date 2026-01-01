नया वीडियो, 3 चौंकाने वाली थ्योरीज, CID जांच: अजित पवार विमान क्रैश से जुड़ी 5 बड़ी बातें

अजित पवार के विमान दुर्घटना की जांच तेज़
Ajit Pawar Plane Crash New Video: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के लियरजेट 45 विमान क्रैश की जांच में नया मोड़ आया है। CID ने जांच अपने हाथ में ले ली है, जबकि एक नया CCTV वीडियो सामने आया है, जिसमें क्रैश के आखिरी पल कैद हुए हैं। विमान का विंग अचानक टिल्ट होता दिख रहा है, फिर साइडवेज टर्न के बाद आग का गोला बनकर जमीन से टकराता है। विशेषज्ञों ने इस वीडियो के आधार पर तीन प्रमुख थ्योरीज दी हैं, जो जांच को नई दिशा दे रही हैं।
बारामती एयरस्ट्रिप के पास लगे एक CCTV कैमरे ने क्रैश के निर्णायक सेकंड कैद किए। वीडियो में विमान लैंडिंग के लिए अप्रोच करते समय अचानक बाईं ओर झुकता है, फिर तेजी से दाईं ओर बैंक करता है और जमीन से टकराने से पहले आग लग जाती है। पायलट के आखिरी शब्द "oh s***" ब्लैक बॉक्स से मिले हैं, जो पैनिक मोमेंट दर्शाते हैं। यह वीडियो जांच एजेंसियों के पास है और इसे फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजा गया है।
एयरोडायनामिक स्टॉल: विमान की स्पीड बहुत कम हो गई, जिससे लिफ्ट खो गई और स्टॉल हो गया।
इंजन फेलियर: एक या दोनों इंजन फेल होने से असिमेट्रिक थ्रस्ट पैदा हुआ, जिससे विमान अनियंत्रित हो गया।
लेट रनवे व्यू या हार्ड बैंकिंग: पायलट को रनवे बहुत देर से दिखा, जिससे आखिरी पल में हार्ड बैंकिंग की कोशिश की गई, लेकिन कंट्रोल खो गया।
महाराष्ट्र CID ने AAIB की मदद से जांच संभाली है। ब्लैक बॉक्स (CVR और FDR) बरामद हो चुका है, जिसका डेटा एनालिसिस चल रहा है। CID ने पायलटों के ट्रेनिंग रिकॉर्ड, मेंटेनेंस लॉग, मौसम रिपोर्ट और एयरस्ट्रिप की सुविधाओं की जांच शुरू की है।
बारामती एयरस्ट्रिप अनियंत्रित (non-towered) है और इसमें ILS जैसी एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम नहीं है। खराब विजिबिलिटी और कोहरे की वजह से लैंडिंग चुनौतीपूर्ण हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बेहतर नेविगेशनल एड्स होते तो शायद क्रैश टाला जा सकता था।
अजित पवार के निधन के बाद NCP में नेतृत्व का संकट है, लेकिन जांच पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह सिर्फ एक्सीडेंट था या कोई अन्य वजह? CID ने कहा कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। ब्लैक बॉक्स डेटा से आखिरी मिनटों का रिकंस्ट्रक्शन होगा, जो सच्चाई सामने लाएगा।
