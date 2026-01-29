घड़ी से हुई अजित पावर के शव की पहचान, यही है एनसीपी का भी निशान, पार्टी का क्या होगा?

विमान हादसे के बाद अजित परिवार के कलाई में बंधी घड़ी से उनके शव की शिनाख्त हुई। नेशनल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने कहा कि जब हादसा हुआ तो हम सभी घटनास्थल की ओर भागे। उन्होंने कहा कि पवार साहब की पहचान उनके कलाई की घड़ी से हुई। NCP कार्यकर्ता ने कहा कि घड़ी हमारा चुनाव चिन्ह है। पवार साहब को घड़ियों का भी बहुत शौख था। इसके साथ ही, पार्टी के भविष्य को लेकर सवाल भी खड़े हो गए है। 40 विधायकों के भविष्य को लेकर सवाल खड़े हैं कि पार्टी की कमान सुनेत्रा पवार, पार्थ या प्रफुल्ल पटेल को मिलेगी या परिवार फिर से शरद पवार के नेतृत्व में एकजुट होगा।