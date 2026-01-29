घड़ी से हुई अजित पावर के शव की पहचान, यही है एनसीपी का भी निशान, पार्टी का क्या होगा?

अजित पवार (फाइल फोटो)
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार समेत 5 लोग बारामती में विमान हादसे में मारे गए। अजित पवार का अंतिम संस्कार आज बारामती में सुबह 11 बजे होगा। उनके अंतिम संस्कार में पीएम मोदी के शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह भी अंतिम संस्कार के समय मौजूद रहेंगे।
विमान हादसे के बाद अजित परिवार के कलाई में बंधी घड़ी से उनके शव की शिनाख्त हुई। नेशनल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने कहा कि जब हादसा हुआ तो हम सभी घटनास्थल की ओर भागे। उन्होंने कहा कि पवार साहब की पहचान उनके कलाई की घड़ी से हुई। NCP कार्यकर्ता ने कहा कि घड़ी हमारा चुनाव चिन्ह है। पवार साहब को घड़ियों का भी बहुत शौख था। इसके साथ ही, पार्टी के भविष्य को लेकर सवाल भी खड़े हो गए है। 40 विधायकों के भविष्य को लेकर सवाल खड़े हैं कि पार्टी की कमान सुनेत्रा पवार, पार्थ या प्रफुल्ल पटेल को मिलेगी या परिवार फिर से शरद पवार के नेतृत्व में एकजुट होगा।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित परिवार के आकस्मिक निधन पर चाचा शरद पवार को गहरा सदमा लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र ने आज एक बहुत ही सक्षम नेता खो दिया है। यह एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। हालांकि, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। यह पूरी तरह से एक दुर्घटना है और इसमें कोई राजनीति शामिल नहीं है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि इसमें राजनीति न लाएं। हम और महाराष्ट्र इससे बहुत दुखी हैं। कृपया इसका राजनीतिकरण न करें। बता दें कि अजित पवार को शरद पवार ही राजनीति में लेकर आए थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन पर शोक प्रकट किया। उन्होंने कहा कि अजित पवार जमीन से जुड़े नेता थे। उन्होंने कहा कि अजित पवार की प्रशासनिक समझ कमाल की थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्होंने एक करीबी दोस्त खो दिया है। उन्होंने कहा कि मैं सदमे, अविश्वास और शब्दों की कमी की स्थिति में हूं। मैंने एक करीबी दोस्त खो दिया है। सभी आगे की व्यवस्थाएं पवार परिवार से सलाह करके की जाएंगी।
महाराष्ट्र सरकार ने तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। 28 से 30 जनवरी तक पूरे राज्य में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। इस दौरान कोई आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। 28 जनवरी को सभी राज्य सरकारी कार्यालयों को बंद रखने का आदेश दिया गया था।
हादसे के बाद बॉम्बार्डियर लीयरजेट 45 एयरक्राफ्ट का संचालन करने वाली कंपनी VSR वेंचर्स के निदेशक वीके सिंह ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि लैंडिंग के समय विजिबिलिटी की समस्या थी। पायलट को एयरस्ट्रीप ठीक से नजर नहीं आई।
वीके सिंह ने कहा कि शुरुआती संकेतों से पता चलता है कि लैंडिंग के दौरान विजिबिलिटी की समस्या थी। उन्होंने कहा कि पायलट रनवे नहीं देख पाया, इसलिए उसने लैंडिंग का दूसरा प्रयास किया। उन्होंने कहा कि बारामती का हवाई अड्डा एक छोटा क्षेत्रीय पट्टी है। जिसका उपयोग मुख्य रूप से पायलट प्रशिक्षण और निजी विमान के लिए किया जाता है।
उन्होंने कहा कि कम विजिबिलिटी की स्थिति को निपटने के लिए नेविगेशनल एड्स नहीं है। इसके कारण पायलटों को काफी हद तक विजुअल जजमेंट व रेडियो कम्युनिकेशन पर निर्भर रहना पड़ता है। वहीं, महाराष्ट्र के अधिकारियों ने कहा कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) इस दुर्घटना की जांच करेगा और पुणे ग्रामीण पुलिस जांच में सहायता करेगी।
