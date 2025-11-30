शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई संपन्न, विपक्ष ने SIR सहित इन मुद्दों पर चर्चा करने की मांग

शीतकालीन सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक (Photo-IANS)
1 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में सभी दल के नेताओं ने दो घंटे तक मंथन किया। विपक्ष ने सत्र के दौरान SIR और दिल्ली कार धमाका पर चर्चा करने की मांग की है। वहीं SIR को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आज शाम कार्य मंत्रणा समिति की बैठकों में इस पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि सभी दलों ने अच्छे सुझाव दिए हैं और हमने उन्हें सकारात्मक रूप से लिया है।
हालांकि इससे पहले कांग्रेस ने एनडीए पर लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि एनडीए सरकार लोकतंत्र को खत्म करना, संसद को पटरी से उतारना और संसदीय परंपराओं को दफनाना चाहती है।
कांग्रेस सांसद गोगोई ने कहा, “सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा, वायु प्रदूषण, SIR, किसानों के मुद्दे और विदेश नीति पर चर्चा की मांग की।
वहीं कांग्रेस सांसद ने कहा कि विपक्ष एकजुट है और वह नहीं चाहता कि लोकतंत्र के मंदिर का इस्तेमाल केवल एक व्यक्ति के गुणगान के लिए किया जाए। इसके अलावा कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह मात्र औपचारिकता है। उन्होंने कहा, "15 दिनों का यह सत्र संसदीय इतिहास का सबसे छोटा सत्र होगा।"
बैठक के बाद CPI MP पी. संदोष कुमार ने कहा, "सभी पार्टियों ने अपने विचार रखे। सभी ने चुनाव आयोग की गतिविधियों को लेकर अपनी आशंका जताई, कई पार्टियों ने यह मुद्दा उठाया।”
वहीं LJP (रामविलास) MP अरुण भारती ने कहा, "हर बार, हाउस शुरू होने से पहले, एक ऑल-पार्टी मीटिंग होती है। हमारी पार्टी की तरफ से, हमने इस बात पर चर्चा की कि SIR ने बिहार को कैसे फायदा पहुंचाया है और कोसी नदी में बाढ़ से निपटने के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स कैसे बनाई जानी चाहिए।"
1- जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2025
2- इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (संशोधन) विधेयक, 2025 (IBC)
3- बीमा कानून (संशोधन) विधेयक, 2025
4- स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025
5- मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025
6- निरस्तीकरण और संशोधन विधेयक, 2025
7- परमाणु ऊर्जा विधेयक, 2025
8- राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2025
9- प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक (एसएमसी), 2025
10- मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2025
11- केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025
12- भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक, 2025
13- कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2025
14- वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच पर प्रस्तुति, चर्चा और मतदान तथा संबंधित विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार और पारित/वापसी
