राष्ट्रीय

शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई संपन्न, विपक्ष ने SIR सहित इन मुद्दों पर चर्चा करने की मांग

कांग्रेस सांसद गोगोई ने कहा, “सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा, वायु प्रदूषण, SIR, किसानों के मुद्दे और विदेश नीति पर चर्चा की मांग की।

भारत

image

Ashib Khan

Nov 30, 2025

शीतकालीन सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक (Photo-IANS)

1 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में सभी दल के नेताओं ने दो घंटे तक मंथन किया। विपक्ष ने सत्र के दौरान SIR और दिल्ली कार धमाका पर चर्चा करने की मांग की है। वहीं SIR को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आज शाम कार्य मंत्रणा समिति की बैठकों में इस पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि सभी दलों ने अच्छे सुझाव दिए हैं और हमने उन्हें सकारात्मक रूप से लिया है।

लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है एनडीए-कांग्रेस

हालांकि इससे पहले कांग्रेस ने एनडीए पर लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि एनडीए सरकार लोकतंत्र को खत्म करना, संसद को पटरी से उतारना और संसदीय परंपराओं को दफनाना चाहती है।

कांग्रेस सांसद गोगोई ने कहा, “सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा, वायु प्रदूषण, SIR, किसानों के मुद्दे और विदेश नीति पर चर्चा की मांग की।

एकजुट है विपक्ष

वहीं कांग्रेस सांसद ने कहा कि विपक्ष एकजुट है और वह नहीं चाहता कि लोकतंत्र के मंदिर का इस्तेमाल केवल एक व्यक्ति के गुणगान के लिए किया जाए। इसके अलावा कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह मात्र औपचारिकता है। उन्होंने कहा, "15 दिनों का यह सत्र संसदीय इतिहास का सबसे छोटा सत्र होगा।"

कई पार्टियों ने उठाया मुद्दा

बैठक के बाद CPI MP पी. संदोष कुमार ने कहा, "सभी पार्टियों ने अपने विचार रखे। सभी ने चुनाव आयोग की गतिविधियों को लेकर अपनी आशंका जताई, कई पार्टियों ने यह मुद्दा उठाया।”

वहीं LJP (रामविलास) MP अरुण भारती ने कहा, "हर बार, हाउस शुरू होने से पहले, एक ऑल-पार्टी मीटिंग होती है। हमारी पार्टी की तरफ से, हमने इस बात पर चर्चा की कि SIR ने बिहार को कैसे फायदा पहुंचाया है और कोसी नदी में बाढ़ से निपटने के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स कैसे बनाई जानी चाहिए।"

शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में पेश होंगे 14 बिल, देखें लिस्ट

1- जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2025

2- इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (संशोधन) विधेयक, 2025 (IBC)

3- बीमा कानून (संशोधन) विधेयक, 2025

4- स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025

5-  मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 

6-  निरस्तीकरण और संशोधन विधेयक, 2025

7- परमाणु ऊर्जा विधेयक, 2025

8- राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2025

9- प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक (एसएमसी), 2025

10- मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2025

11-  केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025

12-  भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक, 2025

13- कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2025

14- वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच पर प्रस्तुति, चर्चा और मतदान तथा संबंधित विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार और पारित/वापसी

Published on:

Hindi News / National News / शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई संपन्न, विपक्ष ने SIR सहित इन मुद्दों पर चर्चा करने की मांग

