शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई संपन्न, विपक्ष ने SIR सहित इन मुद्दों पर चर्चा करने की मांग

1 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में सभी दल के नेताओं ने दो घंटे तक मंथन किया। विपक्ष ने सत्र के दौरान SIR और दिल्ली कार धमाका पर चर्चा करने की मांग की है। वहीं SIR को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आज शाम कार्य मंत्रणा समिति की बैठकों में इस पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि सभी दलों ने अच्छे सुझाव दिए हैं और हमने उन्हें सकारात्मक रूप से लिया है।