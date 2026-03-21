इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, रेल दुर्घटना में गर्भस्थ शिशु की मौत पर भी मिलेगा अलग मुआवजा



यह मामला साल 2018 का है, जब बाराबंकी की रहने वाली भानमती नामक गर्भवती महिला मरुधर एक्सप्रेस में चढ़ने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। ट्रेन में चढ़ते समय उनका संतुलन बिगड़ गया और वे गिर पड़ीं, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उस समय वह लगभग 8 से 9 महीने की गर्भवती थीं और उनके गर्भ में पल रहे पुरुष भ्रूण की भी मौत हो गई। इस घटना के बाद मृतका के परिवार ने वर्ष 2019 में रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल में मुआवजे के लिए याचिका दायर की। लंबी सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल ने वर्ष 2025 में फैसला सुनाते हुए भानमती की मृत्यु पर 8 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, लेकिन भ्रूण की मृत्यु को अलग से मान्यता नहीं दी और उसके लिए कोई मुआवजा निर्धारित नहीं किया।