बदले हुए मौसम का असर: देशभर में बारिश, ओलावृष्टि और ठंड से मौसम बदला, 27 मार्च तक असर



मौसम विभाग के अनुसार इस बार का पश्चिमी विक्षोभ की संरचना असामान्य दिखी। जो 1,000 किलोमीटर लंबी सीधी ट्रफ (निम्न दबाव रेखा) में अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ी। सामान्य विक्षोभ घुमावदार होते हैं, लेकिन यह सीधे और मजबूत लाइन में है। इससे उत्तर-पश्चिम से लेकर पूर्वी भागों तक तीव्र गरज-चमक व तेज हवाओं के साथ मौसम तूफानी बन गया। मौसम विशेषज्ञ नवदीप दहिया ने कहा कि उत्तर भारत में एक दिन के लिए हल्की सर्दी वापस आ गई है। उन्होंने दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान 16-22 डिग्री रहने की बात कही, जो सामान्य से 10-15 डिग्री कम है। आइएमडी के अनुसार देश के कई हिस्साें में बड़े पैमाने पर आंधी-तूफान की गतिविधि व पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले एक सप्ताह के दौरान दिन का तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। उत्तरी भारत में बदले हुए मौसम का असर 27 मार्च तक रहेगा। इसके बाद तापमान में धीरे-धीरे क्रमिक बढ़ोतरी होगी।