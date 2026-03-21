Tamil nadu Assembly Election: सीट विभाजन में उलझे द्रविण दल, DMK में खींचतान, पलनीस्वामी का 4 दिन वाला सस्पेंस

पलनीस्वामी ने कहा कि सीट बंटवारे को मैत्रीपूर्ण तरीके से सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने टीवीके के साथ गठबंधन की अटकलों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि एनडीए में किसी नए दल के जुड़ने की संभावना नहीं है। भाजपा ने भी अपनी रणनीति साफ कर दी है कि वह दक्षिणी जिलों, खासकर कन्याकुमारी, कोयंबत्तूर और चेन्नई पर फोकस करेगी। पार्टी ने लगभग 75 सीटें चिन्हित की हैं, अंततः 30 से 35 सीटों पर समझौता करने की संभावना जताई है। भाजपा नेताओं का कहना है कि सीटों की संख्या से अधिक उनका लक्ष्य स्ट्राइक रेट बढ़ाना और डीएमके सरकार को हटाना है। इसी सिलसिले में सहयोगी दलों के दो नेताओं- पीएमके के अन्बुमणि रामदास और एएमएमके नेता टीटीवी दिनकरण ने भी दिल्ली के लिए उड़ान भरी है।