21 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘पत्नी जीवनसाथी है, काम वाली बाई नहीं’, तलाक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

तलाक के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम टिप्पणी की। क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Mar 21, 2026

Supreme Court

Supreme Court (Photo - ANI)

वैवाहिक विवाद के एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को बेहद अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर पत्नी खाना बनाने जैसे घरेलू काम नहीं करती है, तो इसे 'क्रूरता' मानकर तलाक का आधार नहीं बनाया जा सकता। जस्टिस संदीप मेहता ने मौखिक रूप से कहा, "आप किसी काम वाली बाई से शादी नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक जीवनसाथी से शादी कर रहे हैं।"

पति भी बंटाए घर के काम में हाथ

जस्टिस विक्रम नाथ ने आधुनिक सामाजिक ढांचे पर जोर देते हुए कहा कि अब समय बदल चुका है। ऐसे में पति को भी खाना बनाने, साफ-सफाई जैसे घर के काम में हाथ बंटाना चाहिए।

क्या है मामला?

सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा था, जिसमें पति ने आरोप लगाया था कि शादी के एक हफ्ते बाद ही पत्नी का व्यवहार बदल गया और उसने खाना बनाने से मना कर दिया। बता दें कि साल 2017 में हुई इस शादी के मामले में फैमिली कोर्ट ने पति की दलील स्वीकार करते हुए 'क्रूरता' के आधार पर तलाक स्वीकार करने का फैसला सुनाया था। हालांकि हाईकोर्ट (High Court) ने इस फैसले को पलट दिया, जिसके खिलाफ पति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में दोनों पक्षों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है।

अक्सर देखने को मिलते हैं इस तरह के मामले

गौरतलब है कि जैसे-जैसे समय बदला है, वैसे-वैसे इस तरह के मामलों में इजाफा हुआ है। आज के इस दौर में आए दिन ही इस तरह के वैवाहिक तनाव वाले मामले देखने को मिलते हैं जिनमें छोटी-छोटी बातों की वजह से पति-पत्नी में तलाक की नौबत आ जाती है। बात चाहे खाने बनाने की हो, बर्तन धोने या कपड़े धोने की हो, साफ-सफाई की हो या किसी बात पर अनबन होने से पैदा हुई नाराज़गी की हो, इन सब कारणों से वैवाहिक जीवन में पलभर में भी तनाव पैदा हो जाता है और पति-पत्नी तलाक के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने से भी पीछे नहीं हटते। वहीं अगर समझदारी से काम लिया जाए, तो स्थिति को संभाला जा सकता है जिससे वैवाहिक जीवन तनावमुक्त बनाया जा सकता है।

ये भी पढ़ें

ईरान युद्ध पर शशि थरूर का बड़ा बयान – ‘अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा असर, भारत को बढ़ाने होंगे अपने ऊर्जा स्रोत’
राष्ट्रीय
Shashi Tharoor

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Supreme Court

Updated on:

21 Mar 2026 07:02 am

Published on:

21 Mar 2026 07:00 am

Hindi News / National News / ‘पत्नी जीवनसाथी है, काम वाली बाई नहीं’, तलाक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Tamil nadu Assembly Election: सीट विभाजन में उलझे द्रविण दल, DMK में खींचतान, पलनीस्वामी का 4 दिन वाला सस्पेंस

MK STalin
राष्ट्रीय

सीजेआई को माना ‘पार्टी’! मुखिया बनने वाले जज नहीं सुनेंगे मुकदमा

Supreme Court
राष्ट्रीय

बदले हुए मौसम का असर: देशभर में बारिश, ओलावृष्टि और ठंड से मौसम बदला, 27 मार्च तक असर

Weather Update
राष्ट्रीय

इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, रेल दुर्घटना में गर्भस्थ शिशु की मौत पर भी मिलेगा अलग मुआवजा

Allahabad High Court Historic Verdict
राष्ट्रीय

Dhurandhar 2 के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पर कार्रवाई, फिल्म पर भी लगे बैन, कांग्रेस के इस नेता ने आखिर क्यों की ये मांग?

Dhurandhar 2
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.