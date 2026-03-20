ईरान युद्ध पर शशि थरूर का बड़ा बयान – ‘अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा असर, भारत को बढ़ाने होंगे अपने ऊर्जा स्रोत’

ऊर्जा संकट के गंभीर होने और भारत पर इसके असर को देखते हुए थरूर ने एक बड़ी सलाह दी। थरूर ने कहा कि भारत को दुनियाभर में फैले इस ऊर्जा संकट को देकते हुए अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधतता लाते हुए उन्हें बढ़ाना होगा। थरूर ने कहा कि भारत दूसरे देशों के साथ ज़्यादा मुक्त व्यापार समझौते कर सकता है, जिससे देश का निर्यात पहले के मुकाबले ज़्यादा देशों तक और बेहतर शर्तों पर पहुंच सके। थरूर का यह भी मानना है कि ऊर्जा स्त्रोतों को बढ़ाने से देश के लिए विविधतता बढ़ेगी और युद्ध के लंबा खिंचने की स्थिति में भी भारत के पास इस संकट से निपटने के लिए कई ऑप्शंस उपलब्ध रहेंगे। थरूर, जो विदेश मामलों पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष भी हैं, ने बताया कि ज़्यादा ऑप्शंस होने से देश संकट की स्थिति में भी सहज रहेगा।