Opinion: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के इस फैसले से याद आया इलाहाबाद HC का वो फैसला

राजस्थान हाई कोर्ट के एक जज ने गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की वकालत की थी। अपने आदेश में उन्होंने तर्क दिया था' 'नेपाल हिन्दू राष्ट्र है। उसने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर रखा है। भारत मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश है। अनुच्छेद 48 और 51ए (जी) के मुताबिक राज्य सरकार से उम्मीद की जाती है कि देश में गायों के लिए कानूनी दर्जे की दिशा में कदम उठाएं।'

ऐसा कहने वाले जज ने एक अन्य मौके पर पत्रकारों से यह भी कहा था, 'जो मोर है, ये आजीवन ब्रह्मचारी है। कभी भी मोरनी के साथ सेक्स नहीं करता है। इसके जो आंसू आते हैं, मोरनी उससे चुभकर गर्भवती होती है। मोर या मोरनी को जन्म देती है।