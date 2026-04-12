Amarnath Yatra 3 जुलाई से शुरू होगी, 15 अप्रैल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन, जान लें सभी डिटेल्स

Amarnath Yatra Registration 2026: जम्मू-कश्मीर से एक अहम जानकारी सामने आई है। इस साल होने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा की तारीखों का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा(Manoj Sinha) ने रविवार को बताया कि यह यात्रा 3 जुलाई 2026 से शुरू होगी और 28 अगस्त 2026, यानी रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। कुल मिलाकर यह यात्रा 57 दिनों तक चलेगी। यात्रा की शुरुआत से पहले पारंपरिक ‘प्रथम पूजा’ 29 जून 2026 को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आयोजित की जाएगी। इस पूजा को भगवान शिव का आशीर्वाद लेने की शुरुआत माना जाता है।