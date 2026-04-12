Bengal Elections: ‘दीदी को हिसाब देना होगा’, PM नरेंद्र मोदी बोले- TMC ने 15 साल में पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया

पीएम मोदी ने टीएमसी सरकार की एक-एक कमियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि मुझे पक्का विश्वास है कि आज का ये दृश्य टीएमसी की नींद उड़ाने वाला है। सिलीगुड़ी की ये रैली टीएमसी के महाजंगलराज की दीवार गिराने वाली है, ये आपने तय कर लिया है। टीएमसी की सरकार अपने 15 साल पूरे कर चुकी है। मैं यहां काफी नौजवानों को देख रहा हूं। इनमें से अधिकांश साथी 15 साल पहले शायद पहली कक्षा में पढ़ते होंगे और इस चुनाव में आप बंगाल का भविष्य तय करने जा रहे हैं, आप वोट करने जा रहे हैं। ये किसी के भी काम और करतूतों के मूल्यांकन का बहुत बड़ा समय होता है लेकिन टीएमसी ने काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ काले कारनामे ही किए हैं।