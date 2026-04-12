‘गांधी जी भाषण दे रहे थे, नेहरू भी साथ थे’, जब सभा के बाद सड़क पर रोने लगीं आशा भोसले, भावुक कर देगा वो किस्सा

आशा जी की मातृभाषा मराठी थी। हिंदी ठीक से समझ नहीं आती थी। लेकिन उन्होंने खुद कहा है कि भाषणों की गहराई और उस माहौल को बिना भाषा समझे भी महसूस कर पा रही थीं। गांधी जी की आवाज और उनकी मौजूदगी ने दिल पर ऐसा असर छोड़ा जो जिंदगी भर रहा।