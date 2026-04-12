Asha Bhosle death: आशा भोसले के निधन की असली वजह आई सामने, सीने में इंफेक्शन बना जानलेवा, कार्डियक अरेस्ट से थमीं सांसें

आशा भोसले ने अपने करियर की शुरुआत 1943 में की थी और 80 से अधिक वर्षों के करियर में उन्होंने 12,000 से अधिक गाने गाए। 'दम मारो दम', 'पिया तू अब तो आजा' और 'चुरा लिया है तुमने' जैसे हजारों सदाबहार गीतों को अपनी आवाज देने वाली आशा ताई को पद्म विभूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका था। उनके निधन से भारतीय सिनेमा और संगीत के उस स्वर्ण युग का आखिरी स्तंभ भी ढह गया है, जिसकी शुरुआत लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार जैसे दिग्गजों ने की थी।