‘पहले लडे़ थे गोरों से अब लड़ेंगे वोट चोरों से’, बिहार काउंटिंग अपडेट के बीच कांग्रेस का चुनाव आयोग पर आरोप

बिहार कांग्रेस के सह-प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में INDIA गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। यह शुरुआती रुझान है और अभी से भविष्यवाणी करने का आधार नहीं हो सकता कि आगे क्या होगा। अगर कोई गड़बड़ होती है, तो हमारे कार्यकर्ता मतगणना केंद्रों पर मौजूद हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे मतदाता परिणाम से पहले हमारी जीत को लेकर बहुत उत्साहित हों। हम चुनाव आयोग की कमियों को लोगों के सामने उजागर कर रहे हैं। राजद सबसे बड़ी पार्टी रहेगी।