‘पहले लडे़ थे गोरों से अब लड़ेंगे वोट चोरों से’, बिहार काउंटिंग अपडेट के बीच कांग्रेस का चुनाव आयोग पर आरोप

वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा (Photo-IANS)
Bihar Counting Updates:बिहार विधानसभा चुनाव की काउंटिंग जारी है। इसी बीच दिल्ली के 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने तख्ती लेकर चुनाव आयोग और भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बैनर और तख्ती लेकर कांग्रेस नेताओं ने पहले लडे़ थे गोरों से अब लड़ेंगे वोट चोरों से, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मोदी जिसको चाहेंगे वह जीतेगा, मोदी जिसको चाहेंगे वह हारेगा।
इधर, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मतगणना रुझानों पर कहा कि शुरुआती रुझान है थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। शुरुआती रुझानों में जरूर लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता भारी पड़ रहे है बिहार की जनता पर, लेकिन आने वाले कुछ घंटों में स्पष्ट होगा कि बिहार के लोग भारी पड़ेंगे ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर या ज्ञानेश कुमार गुप्ता ही भारी पड़ेंगे ये देखते हैं।
बिहार कांग्रेस के सह-प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में INDIA गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। यह शुरुआती रुझान है और अभी से भविष्यवाणी करने का आधार नहीं हो सकता कि आगे क्या होगा। अगर कोई गड़बड़ होती है, तो हमारे कार्यकर्ता मतगणना केंद्रों पर मौजूद हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे मतदाता परिणाम से पहले हमारी जीत को लेकर बहुत उत्साहित हों। हम चुनाव आयोग की कमियों को लोगों के सामने उजागर कर रहे हैं। राजद सबसे बड़ी पार्टी रहेगी।
