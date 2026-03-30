29 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

LPG संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल पंपों पर होगी केरोसिन की बिक्री

पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत सरकार ने 21 राज्यों में 60 दिनों के लिए केरोसिन की अतिरिक्त आपूर्ति शुरू की है। पेट्रोल पंपों पर स्टोरेज की अनुमति और नियमों में ढील देकर आम लोगों को ईंधन संकट से राहत देने की कोशिश की जा रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Mar 29, 2026

Global Energy Crisis

AI Image-ChatGpt

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब पूरी दुनिया पर साफ दिखने लगा है। खासकर तेल और गैस की सप्लाई पर इसका बड़ा असर पड़ा है। कई देश ईंधन की कमी से जूझ रहे हैं, और भारत भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार ने हालात को संभालने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए हैं। सरकार ने अब मिट्टी के तेल यानी केरोसिन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए नियमों में अस्थायी ढील देने का फैसला किया है। 29 मार्च को जारी एक गजट अधिसूचना में बताया गया कि देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 60 दिनों के लिए अतिरिक्त केरोसिन की आपूर्ति की जाएगी। इसका मकसद साफ है, लोगों को ईंधन की कमी से राहत देना।

जानें डिटेल्स

दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे बड़े राज्यों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। सरकार चाहती है कि जरूरतमंद लोगों तक जल्दी और आसानी से केरोसिन पहुंचे, खासकर उन इलाकों में जहां वैकल्पिक ईंधन के साधन कम हैं। इस बार एक दिलचस्प बदलाव भी किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के कुछ पेट्रोल पंपों को अब केरोसिन रखने और बेचने की अनुमति दी गई है। हर चुने गए पेट्रोल पंप पर अधिकतम 5,000 लीटर तक केरोसिन स्टोर किया जा सकेगा। साथ ही, हर जिले में सिर्फ दो पेट्रोल पंपों को ही इसके लिए चुना जाएगा, ताकि व्यवस्था नियंत्रित रहे।

लाइसेंस से जुड़े कुछ नियमों में छूट


सप्लाई को तेज करने के लिए सरकार ने लाइसेंस से जुड़े कुछ नियमों में भी छूट दी है। यानी जो डीलर और वाहन केरोसिन की ढुलाई और वितरण में लगे हैं, उन्हें कुछ प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी। इससे उम्मीद है कि सप्लाई चेन पहले से ज्यादा तेज और सुचारु हो जाएगी। हालांकि, सरकार ने साफ किया है कि इस केरोसिन का इस्तेमाल केवल घरेलू जरूरतों जैसे खाना बनाने और रोशनी के लिए ही किया जा सकेगा। इसका मकसद दुरुपयोग को रोकना है।

अस्थायी तौर पर केरोसिन आपूर्ति फिर से शुरू


एक और अहम बात यह है कि जिन इलाकों में पहले केरोसिन की आपूर्ति धीरे-धीरे बंद कर दी गई थी, वहां भी अब इसे अस्थायी तौर पर फिर से शुरू किया जा रहा है। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जो अभी भी इस ईंधन पर निर्भर हैं। सुरक्षा को लेकर भी कोई समझौता नहीं किया गया है। पेट्रोलियम और एक्सप्लोसिव सेफ्टी से जुड़े सभी नियम और दिशानिर्देश पहले की तरह लागू रहेंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

Published on:

29 Mar 2026 11:26 pm

Hindi News / National News / LPG संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल पंपों पर होगी केरोसिन की बिक्री

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

पेट्रोल पंपों और दुकानों में लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 11 अपराधियों को धर दबोचा

RANCHI-NEWS
राष्ट्रीय

सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता: 27 उग्रवादी ढेर, 77 माओवादियों ने सरेंडर किया, DGP बोले- सरेंडर करो या अंजाम भुगतो

Odisha Police DGP Yogesh Bahadur Khurania
राष्ट्रीय

IMD Alert: 30 मार्च को 17 राज्यों में बारिश-आंधी, 80 किमी/घंटा तक चलेगी हवा, जानें कैसा रहेगा आपके शहर का हाल?

Kal Ka Mausam 30 March 2026
राष्ट्रीय

असम में सियासत तेज, कांग्रेस पर भड़के अमित शाह, बोले- हर एक घुसपैठिए को वापस भेजेंगे

Union Home Minister Amit Shah
राष्ट्रीय

Flight Seat Price: अब फ्लाइट में खिड़की वाली सीट के लिए नहीं देनी होगी मनमानी फीस, 20 अप्रैल से नया नियम लागू

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.