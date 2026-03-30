पेट्रोल पंपों और दुकानों में लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 11 अपराधियों को धर दबोचा

इनमें से शाहबाज सलमान का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। उसके विरुद्ध कांके, हिन्दपीढ़ी, डोरंडा और बरियातू जैसे थानों में लूट और आर्म्स एक्ट के करीब 17 मामले पहले से दर्ज हैं। जहीर और फरहान के खिलाफ भी सिकिदिरी थाने में आपराधिक मामले दर्ज पाए गए हैं। एसआईटी की इस छापेमारी टीम का नेतृत्व ग्रामीण और नगर पुलिस अधीक्षकों के निर्देशन में डीएसपी अमर कुमार पाण्डेय, संजीव कुमार बेसरा और अनुज उरांव कर रहे थे।