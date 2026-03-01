IMD Alert: 30 मार्च को 17 राज्यों में बारिश-आंधी, 80 किमी/घंटा तक चलेगी हवा, जानें कैसा रहेगा आपके शहर का हाल?

Kal Ka Mausam 30 March 2026: देशभर में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 30 मार्च से कई राज्यों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक अगले 24 से 36 घंटों के दौरान उत्तर, पूर्व, मध्य और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में मौसम खराब रह सकता है। कई जगहों पर 60 से 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है।