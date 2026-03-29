ईरान में 696 घंटों से इंटरनेट बंद, 9 करोड़ आबादी का दुनिया से संपर्क टूटा

नेटब्लॉक्स के आंकड़ों के मुताबिक, यह ब्लैकआउट अपने 30वें दिन में पहुंच चुका है और हालात अभी भी सामान्य होने के संकेत नहीं हैं। इंटरनेट की उपलब्धता बेहद सीमित होने के कारण आम लोग न तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर पा रहे हैं और न ही अंतरराष्ट्रीय वेबसाइट्स तक पहुंच बना पा रहे हैं। इससे देश लगभग डिजिटल रूप से अलग-थलग पड़ गया है।