असम में सियासत तेज, कांग्रेस पर भड़के अमित शाह, बोले- हर एक घुसपैठिए को वापस भेजेंगे

अमित शाह ने कहा कि धुबरी और इसके आस-पास के 9 जिले घुसपैठियों से भर गए हैं। आज मैं, गौरव गोगोई को कहकर जाता हूं कि आप और राहुल बाबा, जितना जोर लगाना है लगा दो। एक-एक घुसपैठिए को वापस जाना पड़ेगा। बंगाल और असम से घुसपैठिए देशभर में पहुंचे हैं। चुनाव आयोग SIR करा रहा है। अमित शाह ने कहा- राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी मतदाता सूची में घुसपैठियों का नाम होना चाहिए क्या? चुनाव आयोग SIR कराकर मतदाता सूची से घुसपैठिए को निकाल रहा है। कांग्रेस पार्टी इनको रोकने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आप डरिए मत, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। एक-एक घुसपैठिए को हम ढूंढेंगे और मतदाता सूची से डिलीट करेंगे और जहां से आए हैं। उन्हें वहां वापस भेजेंगे।