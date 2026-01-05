अमित शाह ने 2026 चुनाव को लेकर भरी हुंकार, कहा- बंगाल और तमिलनाडु में NDA बनाएगी सरकार

शाह ने कहा कि 1998, 2019 के चुनावों में हमने एकजुट होकर मुकाबला किया था। 2026 में भी हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने केन्द्र सरकार के काम गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 से 2024 तक तमिलनाडु को 11 लाख करोड़ रुपए दिए। तमिल भाषा और संस्कृति के विकास में अहम भूमिका निभाई है। इसका प्रमाण संसद में सेंगोल स्थापित करना और प्रतियोगी परीक्षाएं तमिल में करवाना है। सभा में केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री एल. मुरुगन और तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष पोन. राधाकृष्णन सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।