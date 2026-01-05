5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

अमित शाह ने 2026 चुनाव को लेकर भरी हुंकार, कहा- बंगाल और तमिलनाडु में NDA बनाएगी सरकार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 के विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में NDA की सरकार बनेगी। जानें स्टालिन सरकार पर शाह के तीखे हमले और डीएमके के पोंगल उपहार कार्ड की पूरी सच्चाई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 05, 2026

Amit Shah

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में कहीं सबसे भ्रष्ट सरकार है, तो वह तमिलनाडु की सरकार है। (Photo : @BJP4India/X)

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2026 के विधानसभा चुनावों में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार बनाएगा। शाह रविवार को तमिलनाडु के पुदुकोट्टै जिले के पल्लथिवयाल क्षेत्र में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष नैनार नागेद्रन की चुनावी यात्रा के समापन पर आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

शाह ने कहा कि 1998, 2019 के चुनावों में हमने एकजुट होकर मुकाबला किया था। 2026 में भी हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने केन्द्र सरकार के काम गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 से 2024 तक तमिलनाडु को 11 लाख करोड़ रुपए दिए। तमिल भाषा और संस्कृति के विकास में अहम भूमिका निभाई है। इसका प्रमाण संसद में सेंगोल स्थापित करना और प्रतियोगी परीक्षाएं तमिल में करवाना है। सभा में केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री एल. मुरुगन और तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष पोन. राधाकृष्णन सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

बीस प्रतिशत कमीशन लेकर होता है काम

केन्द्रीय मंत्री शाह ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु में कोई भी काम करवाने के लिए 20 प्रतिशत कमीशन देना पड़ता है। कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं। एक मंत्री (सेंथिल बालाजी) जेल में रहने के बावजूद 248 दिन तक मंत्री पद पर रहे। मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन का उद्देश्य अपने बेटे उदयनिधि को मुख्यमंत्री बनाना है। करुणानिधि, एम. के. स्टालिन, अब उदयनिधि। इस तरह के परिवारवाद को खत्म करना होगा।

इधर डीमके का दांव : पोंगल पर नकद उपहार

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले डीएमके सरकार ने पोंगल त्योहार से पहले सभी पारिवारिक चावल राशन कार्डधारकों को 3,000 रुपए नकद उपहार देने की रविवार को बड़ी घोषणा की। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों की करीब दो दशक पुरानी मांग को स्वीकारते हुए पुरानी पेंशन योजना के समकक्ष तमिलनाडु आश्वस्त पेंशन योजना (टीएपीएस) की घोषणा की थी। नकद सहायता के साथ-साथ पोंगल उपहार पैकेट में एक-एक किलोग्राम चावल, चीनी और एक गन्ना शामिल रहेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Jan 2026 04:23 am

Hindi News / National News / अमित शाह ने 2026 चुनाव को लेकर भरी हुंकार, कहा- बंगाल और तमिलनाडु में NDA बनाएगी सरकार

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.