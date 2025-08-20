गुजरात के गृहमंत्री रहते गिरफ्तार हुए थे अमित शाह, फिर क्यों नहीं दिया इस्तीफा? इस सवाल पर केंद्रीय गृहमंत्री ने दिया ये जवाब

संसद में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने तीन अहम बिल पेश किए। अमित शाह की ओर से पेश किए गए बिल में संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025, संघ राज्य क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 शामिल है। केंद्रीय गृहमंत्री द्वारा तीन बिल पेश करने के बाद जमकर हंगामा हुआ और विपक्षी सांसदों ने बिलों का विरोध किया। विपक्ष ने बिल की कॉपी पढ़कर फाड़ दी और अमित शाह की ओर फेंक दी।