गुजरात के गृहमंत्री रहते गिरफ्तार हुए थे अमित शाह, फिर क्यों नहीं दिया इस्तीफा? इस सवाल पर केंद्रीय गृहमंत्री ने दिया ये जवाब

संसद में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने तीन अहम बिल पेश किए। अमित शाह की ओर से पेश किए गए बिल में संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025, संघ राज्य क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 शामिल है। केंद्रीय गृहमंत्री द्वारा तीन बिल पेश करने के बाद जमकर हंगामा हुआ और विपक्षी सांसदों ने बिलों का विरोध किया। विपक्ष ने बिल की कॉपी पढ़कर फाड़ दी और अमित शाह की ओर फेंक दी।
संसद में विपक्षी सांसदों ने ‘संविधान मत तोडो’ के नारे लगाए। भारी विरोध के बीच कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से एक सवाल पूछा। कांग्रेस सांसद ने पूछा- क्या अमित शाह ने गुजरात के गृहमंत्री रहते हुए नैतिकता आधार पर इस्तीफा दिया था?
इस दौरान केरल के अलाप्पुझा से लोकसभा सांसद ने अमित शाह से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि BJP के लोग कह रहे हैं कि ये विधेयक राजनीति में नैतिकता लाने के लिए है। मैं अमित शाह से पूछ सकता हूं कि जब वे गुजरात के गृहमंत्री थे उन्हें गिरफ्तार किया गया था, क्या उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था?
लोकसभा में कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल की टिप्पणी पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आपत्ति जताई। शाह ने कहा गुजरात के गृहमंत्री पद से उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। कोर्ट द्वारा सभी आरोपों से बरी करने तक कोई संवैधानिक पद नहीं लिया था। मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए थे।
बता दें कि लोकसभा में अमित शाह द्वारा पेश किए गए बिल का मुख्य उद्देश्य यह है कि अगर कोई केंद्रीय मंत्री, किसी राज्य का मुख्यमंत्री या किसी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी आपराधिक मामले में आरोपी पाया जाता है, तो उसे तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना होगा।