Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

गुजरात के गृहमंत्री रहते गिरफ्तार हुए थे अमित शाह, फिर क्यों नहीं दिया इस्तीफा? इस सवाल पर केंद्रीय गृहमंत्री ने दिया ये जवाब

Parliament Monsoon Session 2025: लोकसभा में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल के बयान पर अमित शाह ने आपत्ति जताई।

भारत

Ashib Khan

Aug 20, 2025

अमित शाह ने कांग्रेस सांसद के सवाल का जवाब दिया (Photo-IANS)

संसद में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने तीन अहम बिल पेश किए। अमित शाह की ओर से पेश किए गए बिल में संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025, संघ राज्य क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 शामिल है। केंद्रीय गृहमंत्री द्वारा तीन बिल पेश करने के बाद जमकर हंगामा हुआ और विपक्षी सांसदों ने बिलों का विरोध किया। विपक्ष ने बिल की कॉपी पढ़कर फाड़ दी और अमित शाह की ओर फेंक दी। 

‘संविधान मत तोडो’ के लगाए नारे

संसद में विपक्षी सांसदों ने ‘संविधान मत तोडो’ के नारे लगाए। भारी विरोध के बीच कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से एक सवाल पूछा। कांग्रेस सांसद ने पूछा- क्या अमित शाह ने गुजरात के गृहमंत्री रहते हुए नैतिकता आधार पर इस्तीफा दिया था?

ये भी पढ़ें

तीन नए बिल से कैसे परेशानी में पड़ेंगे विपक्षी दलों के CM और मंत्री? प्रियंका गांधी ने खोल दी सरकार की पोल
राष्ट्रीय
Priyanka Gandhi on New Bills

केरल के सांसद ने भी पूछा सवाल

इस दौरान केरल के अलाप्पुझा से लोकसभा सांसद ने अमित शाह से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि BJP के लोग कह रहे हैं कि ये विधेयक राजनीति में नैतिकता लाने के लिए है। मैं अमित शाह से पूछ सकता हूं कि जब वे गुजरात के गृहमंत्री थे उन्हें गिरफ्तार किया गया था, क्या उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था?

सवालों पर क्या बोले अमित शाह

लोकसभा में कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल की टिप्पणी पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आपत्ति जताई। शाह ने कहा गुजरात के गृहमंत्री पद से उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। कोर्ट द्वारा सभी आरोपों से बरी करने तक कोई संवैधानिक पद नहीं लिया था। मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए थे। 

बिल का क्या है उद्देश्य

बता दें कि लोकसभा में अमित शाह द्वारा पेश किए गए बिल का मुख्य उद्देश्य यह है कि अगर कोई केंद्रीय मंत्री, किसी राज्य का मुख्यमंत्री या किसी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी आपराधिक मामले में आरोपी पाया जाता है, तो उसे तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना होगा। 

ये भी पढ़ें

PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर कांग्रेस से शशि थरूर के सुर हुए अलग, प्रियंका गांधी ने इसे कठोर बताया
राष्ट्रीय
Shashi Tharoor on 130th amendment bill

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Aug 2025 04:05 pm

Published on:

20 Aug 2025 03:53 pm

Hindi News / National News / गुजरात के गृहमंत्री रहते गिरफ्तार हुए थे अमित शाह, फिर क्यों नहीं दिया इस्तीफा? इस सवाल पर केंद्रीय गृहमंत्री ने दिया ये जवाब

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.