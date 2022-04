अमित शाह बोले- स्थानीय भाषा वाले राज्यों के लोग अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में करें बात

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसदीय राजभाषा समिति की 37वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्णय किया है कि सरकार चलाने का माध्यम राजभाषा है और यह निश्चित तौर पर हिंदी के महत्व को बढ़ाएगा। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि, स्थानीय भाषा वाले राज्यों के लोग अंग्रेजी की बजाय हिंदी में बात करें।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सलाह दी है कि, अलग-अलग स्थानीय भाषा वाले राज्यों के लोगों को इंग्लिश की बजाय हिंदी में बात करनी चाहिए। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि हिंदी को क्षेत्रीय भाषाओं के नहीं बल्कि इंग्लिश के विकल्प के तौर पर स्वीकार किया जाना चाहिए। शाह ने संसदीय राजभाषा समिति की 37वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्णय किया है कि सरकार चलाने का माध्यम राजभाषा है और यह निश्चित तौर पर हिंदी के महत्व को बढ़ाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय गृहमंत्री ने नौंवीं कक्षा तक हिंदी का शुरुआती ज्ञान देने की जरूरत पर भी जोर दिया।

Amit Shah Says People From Different States Should Speak In Hindi Not English