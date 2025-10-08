‘एक दिन मीर जाफर बनेंगे अमित शाह’, CM ममता बनर्जी ने PM मोदी को भरोसा नहीं करने की दी सलाह

इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने कहा- प्रभावित क्षेत्रों में राहत अभियान जारी है। उन्होंने कहा- मैं सभी राहत सामग्री भेज रही हूँ। मैंने कल मिरिक में 400 पैकेट भेजे। नागराकाटा, सिलीगुड़ी, मयनागुड़ी और अलीपुरद्वार में किट भेजे जा रहे हैं। मैंने अपने पंचायत मंत्री को भेजा है। हम सभी राहत कार्य कर रहे हैं। उन्होंने 21 विस्थापित परिवारों से भी मुलाकात की और घोषणा की कि कंबल, चावल, दाल, सूखा भोजन और दूध सहित 500 राहत किट वितरित की जा चुकी हैं। लगभग 1,000 फंसे हुए पर्यटकों को 45 बसों में सुरक्षित निकाला गया।