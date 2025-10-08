Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘एक दिन मीर जाफर बनेंगे अमित शाह’, CM ममता बनर्जी ने PM मोदी को भरोसा नहीं करने की दी सलाह

सीएम बनर्जी ने कहा- अमित शाह एक दिन पीएम मोदी के मीर ज़ाफ़र बन सकते हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के नाम पर चुनाव आयोग जो कुछ भी कर रहा है, वह शाह के इशारे पर ही है।

2 min read

कोलकाता

image

Ashib Khan

Oct 08, 2025

ममता बनर्जी ने अमित शाह की मीर जाफर से की तुलना (Photo-IANS)

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मीर जाफर से तुलना की है। सीएम ने पीएम मोदी को शाह पर भरोसा नहीं करने की सलाह भी दी है। सीएम बनर्जी ने बुधवार को आरोप लगाते हुए कहा कि अमित शाह कार्यवाहक प्रधानमंत्री की तरह व्यवहार करते हैं। उन्होंने पीएम मोदी को चेतावनी दी कि वे उन पर ज्यादा भरोसा न करें। 

शाह के इशारे पर काम कर रहा ईसी

सीएम बनर्जी ने कहा- अमित शाह एक दिन पीएम मोदी के मीर ज़ाफ़र बन सकते हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के नाम पर चुनाव आयोग जो कुछ भी कर रहा है, वह शाह के इशारे पर ही है।

पीएम मोदी को दी सलाह

उन्होंने कहा- हम प्रधानमंत्री से अपील कर सकते है कि वे अमित शाह पर हमेशा भरोसा न करें। एक दिन वह आपके सबसे बड़े मीर जाफर साबित होंगे। जब तक समय है, सतर्क रहें क्योंकि सुबह ही दिन दिखाती है।

CM ने पूछा सवाल

ममता ने सवाल करते हुए कहा- उनके नेता एक बैठक करते हैं और यहाँ आकर कहते हैं कि वह बंगाल की मतदाता सूची से कई लाख नाम हटा देंगे। मुझे बताइए, हम इस समय प्राकृतिक आपदाओं और भारी बारिश से जूझ रहे हैं। क्या मौजूदा परिस्थितियों में एसआईआर प्रक्रिया एक पखवाड़े के भीतर पूरी हो सकती है और उस अवधि में नए नाम अपलोड किए जा सकते हैं?

प्रभावित क्षेत्रों में राहत अभियान जारी

इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने कहा- प्रभावित क्षेत्रों में राहत अभियान जारी है। उन्होंने कहा- मैं सभी राहत सामग्री भेज रही हूँ। मैंने कल मिरिक में 400 पैकेट भेजे। नागराकाटा, सिलीगुड़ी, मयनागुड़ी और अलीपुरद्वार में किट भेजे जा रहे हैं। मैंने अपने पंचायत मंत्री को भेजा है। हम सभी राहत कार्य कर रहे हैं। उन्होंने 21 विस्थापित परिवारों से भी मुलाकात की और घोषणा की कि कंबल, चावल, दाल, सूखा भोजन और दूध सहित 500 राहत किट वितरित की जा चुकी हैं। लगभग 1,000 फंसे हुए पर्यटकों को 45 बसों में सुरक्षित निकाला गया।

बीजेपी नेताओं पर हुए हमले पर दी प्रतिक्रिया

बनर्जी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे बीजेपी नेताओं खगेन मुर्मू और शंकर घोष पर हुए हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं उनसे मिली, उनके कान में थोड़ी चोट लगी है। लेकिन उन्हें मधुमेह है, इसलिए वे निगरानी में हैं। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ।

ये भी पढ़ें

बिहार चुनाव 2025: पिछली गलतियों को ना दोहराएं…कांग्रेस ने मुस्लिम वोटरों से की अपील
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

08 Oct 2025 07:27 pm

Hindi News / National News / ‘एक दिन मीर जाफर बनेंगे अमित शाह’, CM ममता बनर्जी ने PM मोदी को भरोसा नहीं करने की दी सलाह

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मुंबई हमले के वक्त कांग्रेस ने क्यों टेके घुटने, देश को जानने का हक : पीएम मोदी

Prime Minister Narendra Modi
राष्ट्रीय

राजनाथ सिंह के दौरे से भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, जानिए

India-Australia Defense Ties
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव: कांग्रेस ने 25 उम्मीदवारों के नाम पर लगाई मुहर, जल्द सामने आएंगे नाम

mallikarjun kharge rahul gandhi
राष्ट्रीय

‘सही समय पर सही फैसला ले लिया जाएगा’, सीट बंटवारे से पहले चिराग पासवान ने NDA में बढ़ा दी टेंशन

राष्ट्रीय

Sikkim: दिवाली से पहले सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया तोहफा, इतने प्रतिशत बढ़ाया डीए

DA Hike
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.