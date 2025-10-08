‘एक दिन मीर जाफर बनेंगे अमित शाह’, CM ममता बनर्जी ने PM मोदी को भरोसा नहीं करने की दी सलाह

ममता बनर्जी ने अमित शाह की मीर जाफर से की तुलना (Photo-IANS)
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मीर जाफर से तुलना की है। सीएम ने पीएम मोदी को शाह पर भरोसा नहीं करने की सलाह भी दी है। सीएम बनर्जी ने बुधवार को आरोप लगाते हुए कहा कि अमित शाह कार्यवाहक प्रधानमंत्री की तरह व्यवहार करते हैं। उन्होंने पीएम मोदी को चेतावनी दी कि वे उन पर ज्यादा भरोसा न करें।
सीएम बनर्जी ने कहा- अमित शाह एक दिन पीएम मोदी के मीर ज़ाफ़र बन सकते हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के नाम पर चुनाव आयोग जो कुछ भी कर रहा है, वह शाह के इशारे पर ही है।
उन्होंने कहा- हम प्रधानमंत्री से अपील कर सकते है कि वे अमित शाह पर हमेशा भरोसा न करें। एक दिन वह आपके सबसे बड़े मीर जाफर साबित होंगे। जब तक समय है, सतर्क रहें क्योंकि सुबह ही दिन दिखाती है।
ममता ने सवाल करते हुए कहा- उनके नेता एक बैठक करते हैं और यहाँ आकर कहते हैं कि वह बंगाल की मतदाता सूची से कई लाख नाम हटा देंगे। मुझे बताइए, हम इस समय प्राकृतिक आपदाओं और भारी बारिश से जूझ रहे हैं। क्या मौजूदा परिस्थितियों में एसआईआर प्रक्रिया एक पखवाड़े के भीतर पूरी हो सकती है और उस अवधि में नए नाम अपलोड किए जा सकते हैं?
इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने कहा- प्रभावित क्षेत्रों में राहत अभियान जारी है। उन्होंने कहा- मैं सभी राहत सामग्री भेज रही हूँ। मैंने कल मिरिक में 400 पैकेट भेजे। नागराकाटा, सिलीगुड़ी, मयनागुड़ी और अलीपुरद्वार में किट भेजे जा रहे हैं। मैंने अपने पंचायत मंत्री को भेजा है। हम सभी राहत कार्य कर रहे हैं। उन्होंने 21 विस्थापित परिवारों से भी मुलाकात की और घोषणा की कि कंबल, चावल, दाल, सूखा भोजन और दूध सहित 500 राहत किट वितरित की जा चुकी हैं। लगभग 1,000 फंसे हुए पर्यटकों को 45 बसों में सुरक्षित निकाला गया।
बनर्जी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे बीजेपी नेताओं खगेन मुर्मू और शंकर घोष पर हुए हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं उनसे मिली, उनके कान में थोड़ी चोट लगी है। लेकिन उन्हें मधुमेह है, इसलिए वे निगरानी में हैं। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ।
