बिहार चुनाव 2025: पिछली गलतियों को ना दोहराएं…कांग्रेस ने मुस्लिम वोटरों से की अपील

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान होने के बाद राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। नेताओं का एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने का भी दौर शुरू हो गया है। पार्टियां अपने-अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर रही है। बिहार में यह चुनाव रोमांचक होने वाला है। दरअसल, इस बार प्रशांत किशोर और तेज प्रताप यादव की पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर गई है। इसके अलावा AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला लिया है। इसी बीच कांग्रेस ने मुस्लिम वोटरों से अपील की है।