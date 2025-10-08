Patrika LogoSwitch to English

बिहार चुनाव 2025: पिछली गलतियों को ना दोहराएं…कांग्रेस ने मुस्लिम वोटरों से की अपील

कांग्रेस नेता उदित राज ने मुस्लिम वोटरों से अपील की है कि वे इस बार अपने वोटों का बंटवारा न करें। साथ ही एकजुट होकर मतदान करने की भी बात कही। 

2 min read

पटना

image

Ashib Khan

Oct 08, 2025

कांग्रेस ने मुस्लिम वोटरों से की अपील (Photo-IANS)

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान होने के बाद राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। नेताओं का एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने का भी दौर शुरू हो गया है। पार्टियां अपने-अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर रही है। बिहार में यह चुनाव रोमांचक होने वाला है। दरअसल, इस बार प्रशांत किशोर और तेज प्रताप यादव की पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर गई है। इसके अलावा AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला लिया है। इसी बीच कांग्रेस ने मुस्लिम वोटरों से अपील की है।

पिछली गलती को दोहराने से बचें- कांग्रेस

कांग्रेस नेता उदित राज ने मुस्लिम वोटरों से अपील की है कि वे इस बार अपने वोटों का बंटवारा न करें। उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं से पिछली बार की गलती नहीं दोहराने की भी अपील की। साथ ही एकजुट होकर मतदान करने की भी बात कही।

AAP ने 11 सीटों पर उतारे प्रत्याशी

बता दें कि सोमवार को आम आदमी पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी की थी। इस सूची में 11 प्रत्याशियों का नाम का ऐलान किया था, जिसमें दो महिलाएं भी थी। दरअसल, AAP ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वे बिहार चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेगी। 

सीटों का नहीं हुआ बंटवारा

बिहार में चुनावों की तारीखों का ऐलान भले ही हो गया हो लेकिन अभी तक दोनों गठबंधन के दलों के बीट सीट शेयरिंग नहीं हुई है। बताया जा रहा है महागठबंधन और एनडीए एक-दो दिन में सीट बंटवारा का ऐलान कर सकता है। इसके अलावा महागठबंधन में सीएम फेस पर भी पेच फंसा हुआ है। हालांकि नीतीश कुमार के चेहरे पर एनडीए चुनाव लड़ रही है। 

गिरिराज सिंह ने महागठबंधन पर साधा निशाना

केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने महागठबंधन के नेतृत्व तय नहीं होने को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा- इनमें कुछ भी तय नहीं हुआ है। कल ही कांग्रेस ने कहा कि तेजस्वी यादव राजद में मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे, महागठबंधन के नहीं हैं। इसे लेकर राजद अध्यक्ष लालू यादव फ्रस्ट्रेशन में हैं।

‘नीतीश कुमार होंगे चेहरा’

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि एनडीए के नेतृत्व का चेहरा नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा। एनडीए में सब कुछ ठीक है; जल्द सीट बंटवारे को लेकर भी घोषणा कर दी जाएगी।

बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, विधायक मुरारी गौतम ने दिया इस्तीफा
राष्ट्रीय
Murari Gautam

बिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025

Published on:

08 Oct 2025 05:09 pm

Hindi News / National News / बिहार चुनाव 2025: पिछली गलतियों को ना दोहराएं…कांग्रेस ने मुस्लिम वोटरों से की अपील

