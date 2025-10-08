बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, विधायक मुरारी गौतम ने दिया इस्तीफा

हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बुधवार को कहा कि एनडीए से कहीं कोई नाराजगी नहीं है। मैं सिर्फ अपना हक मांग रहा हूं। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर हम लोग एनडीए के नेताओं से आग्रह कर रहे हैं। जिसके पास एक-दो विधायक हैं, वह खुद को बड़ा मानता है। हम अपमान का घूंट कब तक पीते रहेंगे? उन्होंने कहा कि एनडीए अगर हमें बल देगा तो हम उसे ही मजबूत करेंगे। हम लोग हर वक्त एनडीए के साथ रहते हैं, एनडीए का भी फर्ज बनता है कि हमें अपमानित नहीं होने दें।