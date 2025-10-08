Patrika LogoSwitch to English

बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, विधायक मुरारी गौतम ने दिया इस्तीफा

Bihar Election: कांग्रेस विधायक मुरारी गौतम ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा स्पीकर ने मुरारी गौतम का इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है।

2 min read

पटना

image

Shaitan Prajapat

Oct 08, 2025

Murari Gautam

कांग्रेस विधायक मुरारी गौतम ने दिया इस्तीफा

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस विधायक मुरारी गौतम ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा स्पीकर ने कांग्रेस विधायक का इस्तीफा को स्वीकार कर लिया है। मुरारी गौतम के इस्तीफे को लेकर कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे है। सूत्रों के मुताबिक, मुरारी गौतम जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते है। हालांकि अब तक किसी का बयान सामने नहीं आया है।

जानिए कौन है मुरारी प्रसाद गौतम

आपको बता दें कि मुरारी गौतम बिहार के रोहतास जिले की चेनारी सीट से विधायक है। पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। 2022 में महागठबंधन सरकार बनने के बाद वह कांग्रेस कोटे से मंत्री भी थे। फरवरी 2024 में महागठबंधन सरकार गिरी थी। इसके बाद NDA ने दोबारा सरकार बनाई तो फ्लोर टेस्ट के दौरान वह नीतीश साथ चले आए थे।

अजय निषाद फिर से बीजेपी में हो सकते है शामिल

पूर्व सांसद अजय निषाद भी फिर से बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं से बातचीत चल रही है। बता दें कि अजय निषाद पहले भी दो बार बीजेपी से सांसद रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद निषाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अब फिर से बीजेपी में आने की चर्चा चल रही है।

टिकट बंटवारें को लेकर घमासान जारी

​बिहार​ विधानसभा चुनाव में अब एक महीने का समय नहीं बचा है। सभी पार्टियों में टिकट बंटवारें को लेकर घमासान चल रहा है। इसी कड़ी में एनडीए में सीट शेयर पर बवाल मचा हुआ है। प्रदेश की राजधानी पटना में सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन को लेकर बैठकों को दौर जारी है।

मैं सिर्फ अपना हक मांग रहा हूं: जीतन राम मांझी

हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बुधवार को कहा कि एनडीए से कहीं कोई नाराजगी नहीं है। मैं सिर्फ अपना हक मांग रहा हूं। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर हम लोग एनडीए के नेताओं से आग्रह कर रहे हैं। जिसके पास एक-दो विधायक हैं, वह खुद को बड़ा मानता है। हम अपमान का घूंट कब तक पीते रहेंगे? उन्होंने कहा कि एनडीए अगर हमें बल देगा तो हम उसे ही मजबूत करेंगे। हम लोग हर वक्त एनडीए के साथ रहते हैं, एनडीए का भी फर्ज बनता है कि हमें अपमानित नहीं होने दें।



Updated on:

08 Oct 2025 05:13 pm

Published on:

08 Oct 2025 04:45 pm

Hindi News / National News / बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, विधायक मुरारी गौतम ने दिया इस्तीफा

